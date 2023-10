Cada quien su encuesta...

Llegamos a la época de las encuestas a modo, de las interpretaciones a modo sobre la abundancia de datos que arroja la demoscopia, de la mala lectura de la ciencia para convertirla en propaganda. Los estudios sobre el conocimiento de aspirantes a candidaturas, intención de voto, simpatías partidistas, suelen aportar series de datos que, regularmente van mucho más allá de la respuesta a ¿quién es el candidato que ganará una elección? Pregunta que, además, también está sujeta más al análisis profundo que a una cuestión de nombre.

El tejido de una respuesta a partir de los datos obtenidos puede ser interpretado de diversas maneras, la mayoría de ellas falaces respecto de los resultados arrojados por el estudio. Por eso suele confiarse más en las series de encuestas (tomas de muestras a través del tiempo), que en los estudios aislados; y no pocos analistas prefieren revisar cuatro o cinco encuestas realizadas más o menos al mismo tiempo por diferentes casas encuestadoras para formar un criterio un poco más sólido. Sobra decir que la simple revisión de las tablas de resultados puede incluso no servir como información, es necesario verificar las preguntas, el orden en que fueron hechas, la tasa de rechazo o no respuesta, la cantidad de indecisos; además de la metodología para la selección de la muestra y aplicación del instrumento. Por ejemplo, suele confiarse más en las encuestas cara a cara que en las telefónicas o en las levantadas a través de las redes sociales. Esto no quiere decir que los estudios presenciales sean siempre más exactos que los otros, se han dado casos en que las encuestas cara a cara se acercan menos que las telefónicas a los resultados finales de las elecciones, pero suele deberse a factores asociados con una deficiente metodología en el diseño y aplicación del instrumento.

En el caso de Morelos, por lo menos cuatro empresas encuestadoras han hecho estudios mensuales de preferencias electorales y conocimiento de aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del estado por lo menos desde abril pasado. La mayoría de los resultados que arrojaron esa serie de estudios eran similares reconociendo una especie de bloque de cuatro o cinco aspirantes muy competitivos, frente a otros con una competitividad media baja, y otros con números francamente modestos. Prácticamente en todas las encuestas de estas empresas aparece en primer lugar Lucy Meza, seguida en la mitad de ellas por Rabindranath Salazar y en la otra mitad por Juan Ángel Flores o Víctor Mercado. La segunda mujer mejor evaluada es Margarita González a una distancia promedio de 10 puntos respecto a Lucy Meza.

Las últimas semanas han aparecido otras encuestas, difundidas por simpatizantes de algunos aspirantes que ubican en primer lugar a Margarita González o Víctor Mercado, mientras que las ediciones más recientes de las encuestadoras que habían sido constantes en la medición marcan tendencias similares a las que han tenido todo el tiempo. Las diferencias entre las encuestas dadas a conocer hasta ahora no sólo están en la simple pregunta de “¿quién gana?”, sino también, y esto debería preocupar mucho más, en las tasas de no respuesta, la cantidad de indecisos, los aspirantes medidos por el instrumento, la brecha entre Morena y sus adversarios, careos forzados que no representan mayor posibilidad que los obvios. Entre otros datos que podrían comprometer la certeza del instrumento.

Por lo pronto, Morena deberá definir hasta ocho perfiles para participar en la encuesta local; seguramente estarán en ese listado Rabindranath Salazar y Margarita González; muy probablemente Víctor Mercado, Lucy Meza, Tania Valentina Rodríguez; y con posibilidades, Juan Ángel Flores, Rafa Reyes, Juan Salgado Brito, Sandra Anaya y Agustín Alonso.

Las encuestas de conocimiento definirán el listado de Morena más que el resultado de la votación en el Consejo Estatal. En el caso de Rabindranath y Margarita tienen ambas partes. Victor Mercado también, pero parece que empieza a haber resistencias de la dirigencia nacional de Morena a su participación. Lucy Meza no logró colocarse vía consejo estatal pero al ser la puntera en la mayoría de las encuestas previas, es obvio pensar que se le considerará. Tania Valentina Rodríguez entrará por la encuesta de conocimiento y por ser propuesta del Partido del Trabajo. Juan Ángel Flores, Rafa Reyes y Juan Salgado tendrían que apostar a que la encuesta mida los espacios en los que son fuertes. Sandra Anaya esperará que el grupo del gobernador pueda defender su posición pese a ir muy abajo en las mediciones. Y Agustín Alonso apuesta a ser incluido por acuerdo con Nueva Alianza.

