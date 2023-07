Aspirantes rebasan al Impepac

A dos meses de que inicie el proceso electoral, la autoridad administrativa local ha sido rebasada por la cantidad de denuncias de propaganda anticipada que debe investigar y dar cauce bajo los Procedimientos Especiales Sancionadores a que han dado origen 43 quejas ciudadanas y partidistas en contra de por lo menos cuatro aspirantes a la candidatura a gobernador por parte de Morena. Y lo que falta.

Porque frente a un Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana abrumado por la verificación de la autenticidad de las quejas (tienen que acudir a los lugares para constatar que la propaganda en efecto existe, incorporarlas al expediente, y ya una vez integrado todo, determinar las conductas violatorias a la norma electoral, las sanciones que corresponden según la magnitud del daño, aprobar los dictámenes y luego enviarlos al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para que sancione), las probables conductas ilegales de los aspirantes se han multiplicado en número y frecuencia, y hasta en protagonistas.

En Morelos hay casi una decena de aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, todos ellos hacen propaganda para posicionarse en la encuesta que definirá la posición. Todos utilizan las redes sociales para posicionarse, algunos bardas y espectaculares. Las quejas que el Impepac tiene en proceso de revisión son contra menos de la mitad de los aspirantes, lo que abre la probabilidad de que el número de expedientes por lo menos se duplique.

El Impepac abrió las investigaciones a las quejas de referencia hace un par de meses, cuando sólo tres aspirantes tenían despliegues notorios de propaganda (a una más se le señala por presuntamente haber llamado al voto en un acto público). Hoy, los aspirantes que se autopropulsan son por lo menos nueve, todos de la alianza de izquierdas, pero ya empiezan a verse algunos que buscan el posicionamiento para candidaturas por la oposición.

Lo que hemos visto en las últimas semanas es la multiplicación de la propaganda, a pesar de los avisos del Impepac sobre los procesos abiertos. Es decir, la advertencia no tuvo efecto disuasor en ninguno de los aspirantes que, al contrario, parecen haber reforzado su gasto en propaganda.

La insistencia de los suspirantes de Morena para asegurar que “al no haber iniciado el proceso electoral no puede sancionárseles por faltas al mismo”, es un argumento absurdo. Los señalados en las quejas, y algunos otros, pueden haber incurrido por lo menos en tres conductas sancionables: promoción personalizada de servidores públicos, uso de propaganda electoral disfrazada de información periodística y propaganda electoral anticipada. Falta ver si alguna laguna legal (de las que les encantan), pudiera salvarlos de una o dos de ellas. Lo cierto es que no hay respeto alguno a la norma electoral, al ideal de equidad en la contienda, ni a la democracia, y eso es grave. ¿Qué dice de un político el que sólo esté buscando lagunas legales para permitirse un mal comportamiento?

Lo más grave es que, sin los recursos materiales ni humanos para enfrentar la tarea, el Impepac parece incapaz de responder, siquiera por la vía moral, a los retos evidentes de los aspirantes adelantados. En otro tiempo, ya lo hemos escrito, los consejeros electorales habrían hecho ya una colección de señalamientos y censuras sobre el comportamiento de los aspirantes (por cierto, nunca antes tan cínico y reiterado).

Probablemente, el Impepac se siente sólo en la tarea de llamar a la decencia a los aspirantes. Algo de razón tiene, pocos pronunciamientos han hecho los ayuntamientos sobre la colocación de propaganda electoral, tampoco parece haber intención de removerlos, salvo en aquél caso de los gallardetes a favor de una candidata en Cuernavaca. También la ciudadanía tendría que ser más exigente,

Para atender la cantidad de quejas que podrían llegar en este preámbulo al proceso electoral, el Impepac probablemente requriera triplicar el presupuesto y personal dedicado al área de quejas, lo que francamente parece imposible. Así que vendrán meses de más abusos de propaganda electoral, aunque eventualmente, confiamos, la ley los alcanzará y sancionará.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx