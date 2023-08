¿Alguien todavía cree en Graco el villano?

La imagen en que Manuel Martínez Garrigós y Graco Ramírez presumen un cartón anunciando una Red Ciudadana Xóchitl Gálvez Morelos, con la que apoyarían a la aspirante a ser candidata a la presidencia de la República muestra una alegría que muy pronto se ha convertido en burla. Ex gobernador y ex alcalde de Cuernavaca exhiben sonrisas de campaña delante de menos de treinta adultos que parecen bastante menos alegres que los dos políticos. Nada qué ver con la alegría de otros actos locales de respaldo a Xóchitl, pero el acto es perfectamente ubicable en la habilidad de los dos políticos para ubicarse en espacios que creen les ofrecerán beneficios directos.

Lo cierto es que Graco y Manuel apoyan a Xóchitl Gálvez más por la percepción de que la aspirante del Frente Amplio por México podría imponerse a Beatriz Paredes en el proceso de búsqueda de la coordinación de trabajos y posterior candidatura a la presidencia, que por una convicción personal. Siempre perredista, Graco Ramírez probablemente habría preferido a Miguel Mancera o Silvano Aureoles, pero ellos juntaron sólo un poco más de gente en los estados que Graco y Manuel en su fotografiada reunión. Con su irredento espíritu priista (puedes sacar a Manuel del PRI, pero no al PRI de Manuel), Martínez Garrigós seguramente estaría más cómodo fortaleciendo las aspiraciones de la gran líder priista que es Beatriz Paredes, pero prefiere hacer notorio el respaldo a Xóchitl porque hay la percepción de un muy probable triunfo de la hoy senadora panista.

Manuel Martínez Garrigós, por cierto, sigue buscando la nominación perredista para concursar en el frente opositor de Morelos que formarían PAN-PRI y lo que quede del PRD, por la candidatura a gobernador del estado, que disputaría en el partido de Graco Ramírez con Matías Quiroz y Julio Yáñez; para luego enfrentar a un enorme listado de probables que incluyen a José Luis Urióstegui, Ángel García Yáñez, Rosalina Mazari, Eliasib Polanco, Vinicio Limón, Jorge Morales Barud, Laura Ocampo, Alfonso Duarte y los que se sumen en los próximos días. Cierto que Manuel buscó también acomodo en Morena, lo que desde alguna perspectiva puede verse como natural, los políticos viven de hacer política y para ello buscan los espacios donde se los permitan.

Graco Ramírez, en cambio, busca mantener la influencia que tiene en la política local y regional, mucho mayor de la deseable para la ciudadanía, pero mucho menor de la que él mismo presume o que le confieren sus adversarios. Seguramente Xóchitl Gálvez conoce a Graco Ramírez y muy probablemente el apoyo del ex gobernador de Morelos le parecerá irrelevante. Son otros tiempos y otras ligas.

Pero Graco, tan político como Manuel Martínez, intentará pervivir otro sexenio después de que en éste le fue tan bien en lo simbólico. Hagamos un balance, muy probablemente Graco Ramírez no tiene influencia alguna en las decisiones institucionales de Morelos, incluidas en ellas las tomadas en los órganos que, según algunos conspiracionistas el ex gobernador controla directamente, como las fiscalías o la Comisión de Derechos Humanos. Lo más probable es que el ex gobernador desayune a gusto leyendo periódicos, haga llamadas a políticos de la esfera nacional con quienes tiene amistad de muchos años, comprometa algún apoyo de algunos morelenses conocidos por él, se ría de los tweets y columnas en su contra (hello, Graco), organice alguna que otra reunión, se ponga la pijama y se vaya a dormir. Lo que es decepcionante para quienes lo imaginan invocando a todos los demonios del averno o conjurando hechizos en contra de sus rivales políticos en algún altar consagrado a maquiavélicos demonios. Probablemente otros días se informa por fuentes múltiples de cómo va la política local y a lo mejor hasta las investigaciones sobre su administración.

De lo que no queda duda es que la influencia enorme del señor Ramírez en la política local, es tan ilusoria como pensar que realmente hay política local. Graco no es el boogeyman, es decir, no se va a aparecer por muchas veces que se repita su nombre. Lo que en todo caso logra el mantener viva la leyenda maldita del ex gobernador es alejar a los morelenses de dos realidades relevantes, la responsabilidad de los políticos actuales sobre el desastre que padece el estado, y la urgencia de que nuevos cuadros políticos interesantes y con posibilidades de aportar a la vida pública en Morelos, figuren con el protagonismo que requieren. Y eso es imperdonable.

