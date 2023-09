'Algo habrá hecho el fiscal'

Conforme la apuesta de las autoridades que quieren mantenerlo en prisión, Uriel N, fiscal general de Morelos, seguirá recluido en el penal de alta seguridad de “El Altiplano” en Almoloya, Estado de México. La defensa del fiscal insiste con argumentos en que el enemigo favorito del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, es víctima de un secuestro político, operado mediante argucias legales que permiten a la autoridad mantener a un sujeto en prisión preventiva a pesar de que no existan razones para ello, primero porque se supone que el fiscal tiene fuero constitucional, segundo porque los delitos que se le imputan podrían ser considerados no graves y tercero por la aparente imposibilidad de que un fiscal en ejercicio de su cargo se diera a la fuga fácilmente.

Aún con la posibilidad de que Uriel N tuviera responsabilidad en alguno de los delitos que se le imputan, tenerlo en prisión resulta por lo menos excesivo y esto lo saben incluso los partidarios de sus acusadores. La percepción, casi generalizada, es de excesos de la autoridad para mantener fuera de operación a un sujeto que les resulta sumamente incómodo, no sólo por lo que se asume podría hacer desde el despacho del fiscal general, sino por la atención que, entre escándalos, ha ganado de la opinión pública nacional. Sea inocente o culpable, Uriel N es un sujeto peligroso para el régimen y por ello en su entorno se han tejido leyendas negras que podrían mantenerlo enfrentando procesos penales durante mucho tiempo.

La persecución en contra del fiscal de Morelos es extrema, apunta su defensor, Gabriel Regino. Mientras cerca del juzgado, organizaciones civiles encabezadas por la Nueva Asociación de Abogados Morelenses, advierten la violación de los derechos humanos y “la distracción de recursos de administración de justicia para defender al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, poder poner un fiscal a modo y generar impunidad de todas las tropelías que han cometido”. En una colección de irregularidades judiciales que ubican como un medio para destruir la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

“Algo habrá hecho Uriel para que lo persigan tanto”, advierten quienes, instalados en el discurso oficioso de la discrecionalidad judicial, repiten la misma sentencia con las víctimas de homicidios dolosos la mayoría de ellos aún impunes (una deuda de la fiscalía y de los tribunales). Es probable que el fiscal de Morelos sea responsable de algo. Hay quienes le atribuyeron la osadía, no comprobada, de hacerse propuesto como gobernador sustituto de Morelos en caso de la solicitud de licencia definitiva o remoción del cargo de Cuauhtémoc Blanco. Otros acusan el protagonismo que lo habría llevado a encabezar una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de una necropsia en el caso de feminicidio que lo tiene sujeto a un proceso; o atreverse a la detención de un presunto criminal apodado “El Diablo” que después lo acusaría de tortura.

La batalla por la Fiscalía de Morelos daña a la institución, pero también a todos quienes se han metido a intentar poner orden en el desaguisado. Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, Cuauhtémoc Blanco, los diputados locales del G15, han sufrido menores o mayores daños en sus imágenes públicas derivadas del asunto de marras. También el fiscal, aunque al ser ya percibido más como una víctima de la persecución del sistema, puede ser que algo recupere en el camino. Hasta los medios de comunicación que han asumido una posición de descripción de las cosas que ocurren en torno al caso son oficiosamente condenados por quienes obvian el daño a las instituciones en medio de la lucha por lograr más poder, a como dé lugar.

El desorden en los mandos ha implicado también retrasos evidentes en los procesos de la Fiscalía que ahora pegan también a la Anticorrupción, que fue objeto de una toma no hostil por parte de la General. De ese tamaño son los efectos de la persecución procesal contra el fiscal de Morelos.

Y claro que siempre está el argumento intachable de que se está tratando de hacer justicia y que los delitos que pudiera haber cometido el fiscal de Morelos no pueden quedar impunes. Pero uno pensaría en que todas las acusaciones de cada carpeta debieron presentarse al mismo tiempo para ser resueltas de forma oportuna, y no en esta especie de cadena de acusaciones cuyo efecto no es en la justicia, sino en la prolongación del tiempo del proceso, lo que sin duda afecta a todos, menos a quienes conviene que el fiscal siga ausente.

Frente a tal cadena de barbaridades, el llamado del secretario de gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, para que los diputados ya entren a la discusión la sustitución del fiscal con base en una terna que, por cierto tiene todos los elementos para ser desechada, parece una inocentada.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx