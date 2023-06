Agustín Alonso ¿really?

El pacto entre las dirigencias nacionales de los tres partidos por el que se formaliza la alianza electoral entre Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, operará en las elecciones federales y locales del 2024 guste o no a las dirigencias locales, con ello, el PT y PVEM podrían demandar posiciones en Morelos y acortar los espacios de negociación para los aspirantes de Morena que no obtuvieran el triunfo en las famosas encuestas y hasta se abriría la posibilidad de que la nominación para la gubernatura fuera cedida a PT o PVEM, ante la evidente falta de acuerdos y guerra sucia entre los aspirantes locales. Desde la misma óptica, también presionaría al otro probable integrante de la coalición, el Partido Nueva Alianza, al reducir drásticamente la posibilidad de que sus cuadros fueran incluidos en Morelos para buscar posiciones relevantes. Justo aquí es donde la figura del diputado local, Agustín Alonso se vuelve interesante.

Alonso es uno de dos legisladores con que Nueva Alianza tiene presencia en el Congreso de Morelos. La otra es Verónica Anrubio, quien pese a abanderar las siglas del turquesa, obtuvo la mayor parte de su votación gracias a la coalición con Morena (ah, y con Encuentro Social). Los dos diputados han sido profundamente críticos del gobierno estatal y presumen ser aliados de eso que llaman la cuarta transformación. Forman parte del grupo de quince legisladores que han convertido al Congreso de Morelos en un verdadero órgano revisor del Ejecutivo. De hecho, Agustín Alonso es uno de los líderes visibles de ese G15 y ha expresado ya su deseo por ser candidato a la gubernatura del estado en el 2024.

En la elección del 2021, Agustín Alonso obtuvo dos de cada tres votos para diputados del partido Nueva Alianza, lo que le permitió al partido conservar su registro con el 4.56% de los votos totales para legisladores. De los 127 mil 785 ciudadanos del XII distrito (que abarca todo Yautepec y 14 secciones electorales de Jiutepec) que votaron en el 2021, Alonso logró la preferencia del 40%, la mayor parte de ellos en el municipio del que ya había sido dos veces alcalde, y del que se sabe controlan políticamente él y su familia.

Los 24 mil 425 votos que Agustín Alonso obtuvo en el 2021, son más de los que tuvieron en solitario el PRI, PVEM, PES, Movimiento Alternativa Social, y otros partidos que perdieron el registro local como el PRD. Los datos, ofrecen a Nueva Alianza la posibilidad de sentarse a negociar posiciones con la libertad que les daría saber que, el registro local está plenamente asegurado.

Los turquesas en Morelos son uno de las decenas de partidos con registro regional que apoyan a la aspirante de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Pero este apoyo no los obliga, tampoco a Morena, a considerar ir juntos en coaliciones locales, más cuando los posibles espacios para candidaturas estarían prácticamente asignados desde el centro, en mesas en las que no participa Nueva Alianza. Por si ello fuera poco, si hay algo que ha caracterizado a Morena en Morelos, y especialmente a su nueva dirigencia no es la generosidad política, así que el futuro en el plano local no parecería promisorio para los turquesas, pese a la habilidad política de su nuevo dirigente, Mario Luis Salgado.

Así las cosas, Nueva Alianza en Morelos considera poner en la mesa a Agustín Alonso como su candidato a la gubernatura del estado, como una carta definitiva en las negociaciones de una probable coalición. Aunque al diputado difícilmente le alcanzaría para ganar la elección a gobernador, su probable votación garantizaría el registro a Nueva Alianza y probablemente, por la fuerza de su campaña, le permitiría colocar hasta dos diputados y por la vía plurinominal en el Congreso local y ganar la alcaldía de Yautepec por mayoría. Además, la clase de boquete que podría abrir un candidato con la fuerza de Alonso en la coalición de izquierdas en Morelos, probablemente hiciera reflexionar a sus integrantes sobre la conveniencia de, en tal coyuntura, ofrecer bastante más a Nueva Alianza de lo que se daría al PVEM, por ejemplo.

Esta semana podría ser crucial en las pláticas para la alianza de izquierdas en Morelos, hasta ahora, por lo que se sabe, no se ha incluido un diálogo, siquiera probable, con los turquesas. La alteración del equilibrio la están produciendo, por cierto, las fichas de Cuauhtémoc Blanco, quien ha definido ya el apoyo del Ejecutivo a Víctor Mercado y Sandra Anaya, cueste lo que cueste.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx