Acarreados y aprendizaje

Llenar una plaza o un local cerrado de gente para aplaudir la presentación de alguien es una práctica simbólica de la política. Músicos y actores llenan lugares para compartir su arte, son aplaudidos y venerados por miles de personas que se mueven al ritmo que ellos imponen. Los políticos quieren ser rockstars y como muy pocas de las cosas que saben hacer resulta lo bastante atractiva como para convertir a una suma de personas en una masa, recurren a la contratación de aplaudidores por diversas estrategias que confluyen en una categoría conocida como acarreo en la jerga popular.

Para muchos políticos, el llenado de una plaza es muestra inequívoca y definitiva de liderazgo, de respaldo, de poder simbólico. Así que cualquier estratagema para llenar los locales está justificada, millones de tortas y refrescos y cientos de miles de autobuses, microbuses y camionetas han sido usados en la historia para repletar una plaza. A los autores de esas imágenes no les interesa siquiera la discreción, hay decenas de listas de asistencia, de mensajes de texto, de invitaciones obligatorias, que evidencian el cinismo de los sujetos para quienes la imagen de una explanada atiborrada de personas borra en automático cualquiera de las otras gráficas degradantes para las personas y que podrían constituir evidencias de delitos cometidos en el afán de demostrar un poderío siempre cuestionable.

Más allá del componente simbólico, la práctica de llenar plazas no suele tener mayor utilidad práctica: demuestra respaldo a una idea cuando es espontánea y cuando no, muestra la fuerza de los recursos de quien convoca, pero al término sólo queda una plaza vacía, en el mejor de los casos, o llena de basura en los menos afortunados. En todo caso, lo verdaderamente relevante es lo que ocurre en las mentes de quienes participan en el acto, y quienes lo atestiguan, ya sea al momento o en las crónicas gráficas u orales, frente a la aparición de esos símbolos.

Si uno es misántropo, o si leyó a Canetti con atención, la idea de la multitud que se convierte en masa suele resultar aterradora. A partir de ella, la humanidad se pierde porque el espíritu individual se diluye en un ente irracional y aterrador, que lo mismo persigue minorías que prende fuego a figuras, imágenes, libros, personas.

La estrategia de masificación empieza desde el transporte, en que se entonan canciones alegres, se corean porras o de plano se incita al odio a quienes no sienten lo que la masa se prepara para sentir. Luego se radicaliza aún más para que el discurso del ungido se apoye en la renuncia de cualquier asomo de crítica. No se piensa, se siente, y por eso las estrategias de control de masas suelen ser mucho más dirigidas a la sensación que a la razón. Por ello el andamiaje difícilmente produce conocimientos, no hay el espacio que permita la argumentación que fije el conocimiento como consecuencia de un acto racional, sino la exaltación de amores y odios.

Por eso, probablemente, la mente de los acarreados resulta tan peligrosa. Sin asideros racionales para sustentar la idea implantada desde el discurso en la plaza llena, el único apoyo es la sensación, a menudo generadora de acciones impredecibles y que cuando se enfrentan a la realidad suelen tener un carácter violento.

El símbolo es en función del significado que le otorga un grupo social de referencia. Eso explica que, por ejemplo, la plaza llena por la ola rosa haya significado para algunos el poder de la sociedad en defensa de su democracia y la unidad para reprobar un régimen, y para otros la desesperación de quienes han “perdido sus privilegios”; mientras que la plaza llena del 18 de marzo sea para los primeros un símbolo de prácticas de acarreo corruptas en un afán revanchista y desesperado de un poder que se diluye, y para otros una evidencia del respaldo social y el poder del Estado en respaldo de su presidente.

En todo caso, la diferencia que podría percibirse entre ambos llenos remite necesariamente a las imágenes anteriores. En el primer caso la plaza se llenó voluntariamente por individuos que hicieron un ejercicio racional que concluyó en una idea compartida: la democracia y México, están en peligro por las acciones de un régimen autoritario; ese aprendizaje difícilmente se diluye porque ya es parte de la conciencia. En el segundo, el lleno de la explanada fue inducido mediante convocatoria mayormente obligatoria a una multitud que a través de estímulos sensoriales fue inducida al odio por un segmento poblacional; en ese caso el aprendizaje suele ser de corta duración a no ser que sea repetido constantemente, ah, la propaganda.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx