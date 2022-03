No queremos un narco-estado militarizado

¿En qué momento la violencia en México se impuso como la regla y no como la excepción? ¿Quién me puede dar una explicación medianamente coherente y objetiva para entender la realidad que vivimos?

El actual gobierno le echa la culpa al pasado neoliberal y conservador, pero con abrazos no se resuelve mucho, ni cambiando el nombre a los cárteles de la droga. La oposición y los que no están de acuerdo con la 4T le echan la culpa a la incapacidad y a la falta de voluntad del gobierno federal. De nada sirve este intercambio de acusaciones cuando no hay una propuesta clara para ir resolviendo el problema.

En algunos estados los grupos delincuenciales tienen, si no el control formal, sí la capacidad de decidir sobre la vida de los ciudadanos y de los gobiernos.

A donde volteamos hay muerte, asesinatos, desaparecidos, ejecuciones, feminicidios. La masacre en San José de Gracia, Michoacán, la ejecución despiadada tipo fusilamiento de un grupo de personas, dicen que diecisiete, nos muestran la brutalidad, la impunidad en la que viven muchas comunidades del interior del país. Se dieron el lujo de limpiar la escena del crimen y llevarse los cuerpos ante la ausencia de la autoridad del estado.

Las primeras versiones de las autoridades nos dicen que se trató de un pleito entre integrantes de un mismo grupo criminal. Como si eso fuera una justificación, al contrario, es el reconocimiento de la existencia de grupos muy poderosos que son los que ya controlan parte del territorio nacional. Es el fracaso del Estado ante la delincuencia.

Hay que entender el tamaño y el poder que tienen estos grupos armados. Para tener una idea, en Navojoa, Sonora el ejército incautó cerca de 3 millones de cartuchos útiles para armas de fuego de solo una facción del cártel de Sinaloa. Eso alcanzaría para armar a los cuerpos policíacos de cientos de municipios de la república.

Para colmo, el sábado pasado en el estadio Corregidora de Querétaro se desató una tremenda bronca que acabó con 26 personas en el hospital severamente golpeadas, de milagro no hubo muertos. Imágenes de una violencia inaudita. Gente enferma golpeando y desnudando a los de la porra contraria con una ira irracional, incontenibl. El crimen organizado ya llegó al fútbol profesional.

La violencia es algo cotidiano. Por ejemplo en Morelos los asesinatos, balaceras y otros delitos suceden a diario. Hemos perdido la capacidad de asombro, hemos normalizado esa violencia cotidiana. Basta revisar la sección policíaca de cualquier periódico estatal de cualquier día de la semana para corroborar lo anterior.

Me llama poderosamente la atención la cantidad de armas prohibidas que están en manos de la sociedad, armas para uso exclusivo de las fuerzas armadas. Vivimos en una sociedad sumamente armada y con cada vez más personas dispuestas a usar las armas contra quien haga falta ante la menor provocación y en cualquier circunstancia. Al fin que difícilmente serán castigados.

El camino para empezar a recuperar el control de los territorios que hoy son controlados por la delincuencia, de revertir la violencia cotidiana, la barbarie y la impunidad no será un camino fácil ni rápido.

Hay que atacar el problema desde muchos frentes. Desde la fuerza del estado y desde la razón, el derecho y la civilidad. Con mano dura y con educación; con todo el poder del estado y con responsabilidad histórica. Solo así.

De no iniciar pronto el camino para recobrar la paz, la civilidad, la convivencia y el estado de derecho, iremos irremediablemente hacia un narco-estado militarizado, eso no lo queremos para nuestro México.