No profesionalismo en APF

La desventaja del parlamentarismo es controlada en el sistema presidencial cuando se instituye un sistema de controles y equilibrios, pesos y contrapesos, diseñados institucionalmente para limitar que el ganador controle todas las acciones del sistema político. Además el sistema presidencial permite construir gabinetes de diversos partidos, asignando puestos con la finalidad de atraer apoyo o recompensarlo. Esto divide la lógica del ganador único.



Estamos de acuerdo con la propuesta de rescatar las ventajas del sistema presidencial en la posibilidad de generar un gobierno estable a través del acuerdo, del consenso y de la política de negociación y conciliación. La lógica del ganador único puede limitarse cuando institucionalmente se definen límites del poder, tanto presidencial como legislativo y en su relación con el poder Judicial.



Por lo que toca a los elementos atractivos del sistema presidencial, pueden ser aprovechados mediante un diseño institucional cuidadoso. El primer argumento es que la legitimidad dual puede ser regulada si los poderes están claramente definidos y el método de elección limita la fragmentación del sistema de partidos, de esa forma el votante puede ejercer control ciudadano en el gobierno democrático representativo al escoger entre la oferta de partido en mando o bien en la oposición.



Esto permite que las minorías partidarias puedan ofertarse como una posibilidad en todo el espectro político para el ciudadano, circunstancia que en el modelo parlamentario Westminster no funciona, logrando que el reclamo de las minorías influyentes pueda romper con el sistema político parlamentario, como ha ocurrido en el Tercer mundo.



Por tanto, una elección presidencial puede ser estructurada como una contienda en la que el votante se identifica con el gobierno o con la oposición, o bien con opciones que posteriormente adquirirán fuerza parlamentaria o incluso llegar a ocupar el mando del poder Ejecutivo.



En México, la defensa de la democracia constitucional no sólo es un atributo jurídico, también es un fenómeno político dada la amarga experiencia del régimen del general Díaz y por tanto, la rotación en el poder ejecutivo ha dado estabilidad social y política al desarrollo de la economía y la sociedad al continuar por el camino de un sistema presidencial con relativos equilibrios y contrapesos y consolidar al monarca absoluto pero sexenal, imaginado por el politólogo, Daniel Cosío Villegas.



La consulta del próximo abril que, formalmente se refiere a la revocación del mandato del presidente de la República, ha sido utilizada por el lopezobradorismo para relanzar su movimiento ante el crecimiento de las oposiciones (sin partido) manifestadas en todas las encuestas.



Es verdad también que ha sido muy poco explorada la posibilidad de un escenario como el plebiscito chileno que puso punto final a la dictadura del general, Pinochet y aunque se trata de contextos distintos, el ejercicio revocatorio es también una oportunidad para que el mundo de la política ponga a prueba lo mismo a la maquinaria lopezobradorista y a las insurrecciones sociales y ciudadanas presentes en todo el país, por el no profesionalismo de la administración pública federal, (APF).

Facebook: Daniel Adame Osorio.



TW: Danieldao1



Instagram: danieladameosorio