“Y entonces la pregunta que nos hacíamos es ¿qué más tiene que pasar en este país? En términos de calidad del agua no podemos seguir jugando con la salud de los mexicanos, porque estamos jugando con la salud de nuestros hijos.”

Dip. Ramón Muñoz, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

La 65a legislatura ha estado trabajando en un “Diagnóstico del problema del agua en México”, Partiendo de los foros de consulta que realizaron la 63a y 64a legislatura y haciendo acopio de la información que les presentaron organizaciones como Agua para todos, Cántaro Azul, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Consejo Consultivo del Agua, la ANEAS de México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

La semana pasada me referí en esta columna al primer problema detectado en ese diagnóstico: el problema de la cobertura. Y según la presentación que se hizo en la Cámara, el segundo problema que tenemos en México es la calidad del agua.

México ha ganado, de acuerdo con lo declarado por el Diputado Presidente, el poco honroso primer lugar de toda América Latina de ser el país que más mal trata sus aguas. “Los datos oficiales que tenemos indican que el 73% de nuestras cuencas, lagos ríos y lagunas hoy están contaminadas, los datos internacionales dicen que México ya rebasó el 87% de la contaminación de todas sus fuentes de agua”, dijo.

Somos un país que no tiene buena nota en materia de calidad del agua, tenemos ahí una de las grandes áreas de oportunidad, solamente tratamos, según la Comisión Nacional del Agua el 42% del agua que deberíamos de tratar, pero si tratáramos el 100% del agua en nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales tendríamos la capacidad de resolver uno de los problemas más críticos que tenemos en México. Nuestro país cuenta con 3,960 plantas de tratamiento de aguas residuales pero dos terceras partes están fuera de operación total o parcialmente.

Algo no estamos haciendo bien en este país y tenemos casos extraordinariamente problemáticos que no nos explicamos por qué no son todavía un escándalo internacional, según dicen los integrantes de la Cámara.

Recorrieron varios de los ríos que hoy presentan severos y peligrosos problemas de contaminación. Visitaron la cuenca del Río Lerma-Santiago, desde las faldas del volcán, pasando por todo el estado de México hasta la zona aguacatera de Michoacán, visitaron también la parte de Jalisco, hasta llegar al lago más hermoso del país, o lo que queda de el, el Lago de Chapala, ahí, dijeron, encontraron que más de 260 niños han muerto en los últimos dos años por problemas de contaminación renal por la mala calidad de agua, porque son comunidades que están en la zona circundante al lago y que toman agua directamente del lago, los expertos de la Universidad de Guadalajara dijeron que hay 8,860 pacientes hoy con graves problemas de salud, que tendrán que ser tratados con especial cuidado en sus protocolos de seguimiento a pacientes con problemas renales.

Pero también visitaron los ríos de Oaxaca, donde se encontraron con una historia extraordinaria, un indígena, Alfredo Crisóstomo, demandó a las autoridades del estado mexicano en sus tres instancias de gobierno, porque nadie tiene el derecho de contaminar las cuencas, y hoy están emplazados los 54 municipios oaxaqueños por los que circula el Río Atoyac y está obligando al gobierno del estado y a las autoridades federales a cumplir la ley para comenzar la descontaminación de un río. Alguien tenía que dar esta batalla.