No hay cuarentena, hay desamparo

El pánico es colectivo, pero nos toca enfrentarlo a nuestra manera, viviendo realidades, muy lejos de ser iguales. Hoy, estar en cuarentena es un privilegio de clase, y la epidemia parece no distinguir clases sociales.

Hoy se construye una narrativa de apocalipsis, un discurso de catástrofe, que es visible y está en cada rincón de nuestro país, en los medios de comunicación, en el internet y en las pláticas diarias a nuestro alrededor. La catástrofe llegó, aunque en realidad, siempre ha estado con nosotros.

El Covid-19 vino hacer visible nuestras plagas sociales, que hoy, hemos volteado a ver, porque de otra forma nunca hubiera sido posible. Una epidemia que articuló nuestros desajustes y deficiencias y las ha hecho perceptibles. Deficiencias en nuestra forma de vivir en sociedad, deficiencias en el sector económico, deficiencias en el sector salud, y deficiencias en la gobernabilidad, que hoy son evidentes, porque nos pesan a todos y no a unos cuantos.

Hoy nos preocupa que no se colapsen los sistemas de salud, sistemas que han estado colapsados desde mucho tiempo atrás, pero que eso, solo afectaba a los más vulnerables de éste país, a la gente en situación de pobreza que ha estado muriendo por años, incluso, sin la posibilidad de asistencia médica.

Hoy nos preocupa y ocupa porque los vulnerables somos todos, y sólo así, la crisis se vuelve intolerable, sólo así, se vuelve visible, porque hoy no afecta a los de siempre, a los desprotegidos y vulnerables a través del espacio y el tiempo, que han estado por años muriendo y no precisamente por un virus.

“Quédate en casa” nos dicen los medios y las autoridades. Pues, ¿es que, acaso es tan difícil poder quedarte en casa? Para más de la mitad de éste país, sí; para 30 millones de mexicanos que laboran de manera informal, sí; para 66% de mujeres que sufren violencia doméstica, sí; para 6 de cada 10 niños que sufren violencia en el hogar, sí; para 15 de cada 100 mexicanos que sufren depresión, sí; para tres cuartas partes de los que habitan en hogares en condiciones de precariedad, sí; y más aún, para 14.9 millones de mexicanos que ni siquiera tienen la oportunidad de tener un lugar donde habitar.

Ésta es la realidad de un México que no trabaja el home office, porque lo suyo son las calles y el sol, que no usa classroom, ni zoom, porque no tiene siquiera la oportunidad de ir a la escuela, que no puede lavarse las manos constantemente como dicen las autoridades de salud, porque no tiene siquiera servicio de agua potable, que no tuitea #QuédateEnCasa, porque su realidad es otra, y muy diferente, una, donde quedarse en casa le cuesta la vida misma.

Que el privilegio, por primera vez, no te ciegue, ni te nuble la empatía. Tú que puedes, quédate en casa.