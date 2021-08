No hay agua en Cuernavaca; ya basta, no es posible

Si no lo padeciéramos todos los días, serían un buen cuento porque existe suficiente agua en pozos, manantiales y mantos freáticos del Valle de Cuernavaca.

El problema tiene muchos años, seguro a usted le ha pasado en su colonia o cerca de su casa, fugas que tienen más de diez años y que de vez en cuando viene la gente de SAPAC, responsable de la operación y distribución del agua dizque a repararlas, sólo para que la semana siguiente ahí está la fuga de agua que parece eterna. Cuando es el día que le toca que llegue el agua, está uno al pendiente desde temprano, para ver si hubo suerte, rogando a dios que llegue el agua, respirando con alivio si llegó el agua. Este problema tiene muchos años y las manifestaciones, toma de pozos y bloqueos de calles para exigir el agua también. Sin embargo, resulta inexplicable que, en primer lugar, el gobierno municipal no haga nada para solucionar el problema. El ayuntamiento de Cuernavaca es responsable de la actuación del SAPAC y tiene diversas obligaciones, una de ellas pedirle cuentas, pero no se hace nada y nosotros los ciudadanos también. Por el contrario ya se hizo parte de nuestra cultura, lo acaba de declarar el gobernador de Morelos, “que usan a SAPAC como Caja Chica” y agrega: "Me dejaron una deuda de 80 millones de pesos en el SAPAC, nosotros sí pagamos a CFE y nos cortaron solo una vez, pero es increíble que (hoy) tengan una deuda de 280 millones de pesos, es responsabilidad de él (el presidente municipal) por tener a gente mafiosa en el SAPAC”. Y posiblemente tenga razón y esto también tiene muchos años. En 2016 se denunció penalmente a Alessandro Innocenzi Silensi por el delito de fraude y desfalco por 50 millones de pesos y a dos empresas “encargadas de cobrar el servicio sin que los recursos ingresen a la Tesorería mUnicipal. En aquel año se argumentaba que no había dinero y se dejó de pagar el servicio de energía eléctrica a la CFE y “se dejó sin servicio a más del 60 por ciento de las colonias de la capital morelense”. (R. Vega Giles, febrero 8 2016, Crónica)

Además de los cortes de energía eléctrica y la suspensión del suministro de agua, por la que tomaron pozos y bloquearon calle vecinos de varias colonias, otro de los muchos problemas de SAPAC es que hay casi una abasoluta falta de control sobre la extracción, no miden cuanto se extrae de agua, y hay muchos problemas de medición de cuanto se distribuye. Un ejemplo de esta falta de control sobre lo que se entrega a Pipas, se les extiende una especie de recibo de papelería de la esquina. Aquí seguramente hay muchas “fugas”, además de las de agua. Una consecuencia de esto es que hay años con ingresos por millones por la venta a Pipas y otros muy poco, así que sin control, a río revuelto ganancia de pescadores. Las fugas en las tuberías y las tomas son un argumento muy recurrido para suspensión del agua, pero ahí nos pueden decir, como el problema de la deuda con CFE, que la presión del agua revienta algunas tuberías, que son muy viejas que hay que reemplazarlas… y que eso cuesta mucho dinero. Y ahí encontramos que se han contratado “empresas fantasma” para proveer por millones de pesos muchos de los materiales que se necesitan y que quizás nunca llegaron a los almacenes de SAPAC. Otros ciudadanos, organizados como el Consejo Ciudadano de Morelos —del cual formo parte, pero no estoy hablando a nombre de ellos— han decidido, más que protestar, ir más allá y denunciar con precisión y mucha investigación y evidencia muchas de estas irregularidades, ante muchas instancias de gobierno municipales, estatales, legislativas locales, federales y hasta la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, con un gran propósito: resolver el problema de la falta de agua, de su control y su distribución. Incluso, lo hicieron ante el propio Alcalde Electo, quien declaró hoy ante las protestas y el bloqueo: que la ineficiencia en la operación y la deficiencia en la administración del organismo operador es la causa de este problema y no la falta de agua. Veremos que pasa, porque en Xalapa, Veracruz tenían los mismos prolbemas con el agua y su sistema operador de agua municipal y se resolvieron precisamente con un nuevo Alcalde. Veremos que pasa con un nuevo Alcalde tenemos esperanzas fundadas de que algo se hará. La verdad es que ya estamos hartos y ya basta, como lo expresaron los ciudadanos movilizados porque no tienen agua.