NO a la desaparición del Fonden

Esta semana hubo un nuevo intento fallido de la mayoría que conforman los diputados de MORENA y sus aliados en el Congreso por eliminar los

Fideicomisos que existen actualmente, el objetivo es recuperar miles de millones de pesos para sus programas insignia, los que apoyan a los mas pobres, y yo estoy de acuerdo con apoyar a los mas necesitados, pero no así, en realidad los van a afectar.

Hace algunos meses escribí sobre este tema y recibí muchos ataques, como es costumbre en esta administración, básicamente argumentan que nunca dije nada antes y que no llegan esos recursos a la gente afectada. Eso no es correcto, yo tengo mis datos, siempre he cuestionado que no hay transparencia en la asignación y tampoco en la ejecución de los mismos, lean mis columnas de años anteriores en www.aguaparatodos.com

El FONDEN fue establecido en 1996 como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales y se hizo operacional en 1999 cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación.

Los primeros insumos que se proporcionan en un desastre natural, como un sismo o una inundación, son financiados con recursos del FONDEN, normalmente son productos consumibles (despensas, agua para beber, medicamentos), pero también se establecen refugios temporales y cocinas comunitarias; se abastecen de artículos de abrigo y protección, herramientas, artículos de limpieza, kits de aseo personal y servicios como letrinas y regaderas. Miles de personas pasan sus primeros días después del desastre en esos refugios que se habilitan con recursos del FONDEN.

En un segundo momento, los recursos del FONDEN se aplican para proveer de Apoyos Parciales Inmediatos (APIs), para la ejecución de acciones emergentes y trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, por ejemplo, reactivar la operación de los pozos de agua potable, dotar de equipos de potabilización o traer plantas potabilizadoras. Sin estos APIs la población estaría en un grave riesgo sanitario al no tener fuentes saludables de donde poder tomar agua.

Y en un tercer momento, los recursos del FONDEN se destinan a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno - federal, estatal y municipal- que fue dañada. Ayer, por ejemplo, fuimos con los integrantes de la Asociación Mexicana de Hidráulica a vistar la presa Cayehuacan en Morelos, que resultó afectada en el sismo de 2017 y apenas (tres años después) se esta terminando su reparación. Por eso tantas quejas, el mecanismo no es eficaz, no es rápido, no es transparente.

El FONDEN debe transparentar su actuación. Es indispensable el posibilitar el acceso público a toda la información que se utiliza y se genera en la atención de emergencias. El grueso de esta información es de uso interno de las dependencias involucradas y no es posible su acceso público.

Repito, sin lugar a dudas es indispensable mejorar la operación y transparencia del FONDEN, sin embargo, sin estos recursos, hubiera sido imposible que muchas poblaciones devastadas por un huracán o por un sismo hubieran recuperado rápidamente los servicios públicos básicos: agua, luz, comunicación, vialidades. Y sin esos servicios básicos, los negocios y empresas no hubieran podido reactivar sus labores de manera casi inmediata, no hubiera habido trabajo, ni ingresos para las familias. Desaparecer al FONDEN traerá más pobreza a los mas necesitados, por eso yo digo NO a la desaparición del FONDEN.