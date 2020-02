Morrison Hotel, el álbum que representó el regreso de The Doors a sus raíces musicales

El 9 de febrero se cumplieron 50 años de la publicación del álbum “Morrison Hotel” el quinto trabajo discográfico de la banda californiana The Doors, cuya figura fue Jim Morrison, imagen representativa no sólo del rock de los años sesenta sino también como parte de la contracultura, ese movimiento juvenil que enfrentó al status quo institucional.

“El futuro es incierto y el final siempre está cerca”, “esta es la vida más extraña que jamás he conocido”, “indios diseminados sangrando en la autopista del amanecer”, “fantasmas invadiendo la frágil mente de un niño”; estas son algunas frases de las canciones que conforman el disco “Morrison Hotel” que salió a la venta un 9 de febrero de 1970, representando el regreso de The Doors a sus raíces musicales basadas en el rock fuerte mezclado con el blues, dejando atrás el estilo de cuerdas y metales de su álbum The Soft Parade que fue objeto de crítica por haber abandonado el corte psicodélico que caracterizó sus primeros dos álbumes (The Doors y Strange Days).

El hecho de que el concierto realizado en Miami en marzo de 1969 fuese un desastre no sólo trajo consecuencias legales para Morrison sino también económicas y de trabajo para The Doors por el hecho de cancelarles muchas presentaciones, contribuyó a que la banda iniciara un nuevo trabajo discográfico a unos cuantos meses de que se publicara The Soft Parade (julio de 1969). Y ante la falta de conciertos para Morrison y compañía fue como nació “Morrison Hotel”, que fue bien recibido por la crítica, y que para muchos era su mejor trabajo desde su disco debut en 1967.

En este disco conformado por once temas, percibimos a un Morrison más compenetrado, y a pesar de que los créditos de las letras de las canciones aparecen en lo individual, “Morrison Hotel” es un disco cohesionado, con una base sólida de blues y rock, demostrando que The Doors es todo en uno y no únicamente Jim Morrison. Tan sólo escuchar la canción que abre el disco se percibe una nueva fuerza en The Doors que se había difuminado en el disco anterior; “Roadhouse Blues” junto con “You Make Me Real” son el binomio musical elegido para ser lanzado como single, pero a pesar de no haber llegado a la cima de las listas de popularidad, este par de canciones muestran que The Doors estaba de regreso al camino del éxito, pues el álbum en su conjunto llegó al #4 en las listas de ventas, convirtiéndose en el quinto disco de oro consecutivo para una banda de rock estadounidense, algo no muy común para aquellos años.

Como se mencionó líneas arriba, Morrison fue un emblema del rock de finales de los años sesenta, pero hay que destacar que su pensamiento siempre giró en torno a la libertad al estar en contra de toda imagen que representara autoritarismo desde un aspecto micro como lo fue su padre (almirante de la Marina de Estados Unidos) hasta un aspecto macro como la policía. Recordemos que el contexto en que se desenvolvió Jim estaba presente el autoritarismo de una cultura que se podía ver en todo ese entramado que implica el poder, desde la ideología de sometimiento que se permea en el ámbito familiar hasta las instituciones represivas del Estado como las cárceles o el ejército. La personalidad de Morrison le permitía trabajar bien musicalmente con sus compañeros de grupo, pero también a ocasionar problemas que atrasaran las sesiones de grabación, es decir, en Jim había un dr. Jekyll y un mr