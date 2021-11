Morpho: un buen ejemplo de ciencia ciudadana

Algo que gozo mucho al ser un biólogo y vivir en Cuernavaca (y en Morelos en general), es que a menudo platico con muchos colegas que conocen muy bien la biodiversidad local.

Uno de ello es mi amigo, el Dr. Luc Legal, quien cada año viene desde Francia para realizar diversos estudios, especialmente de mariposas. Debido a que soy muy preguntón por naturaleza, y a que las mariposas son también muy bellas y coloridas, frecuentemente hablamos del tema. Él me comentó hace unos días varios aspectos acerca de una elegante mariposa que vemos a menudo en Cuernavaca: que es blanca y muy grande que revolotea en nuestros jardines citadinos.

Sí, es la Morpho, que es el nombre del género de la mariposa que habita en nuestra ciudad capital y muchas áreas más de Morelos, y México en su conjunto. El color de nuestra especie -M. polyphemus- es blanco, cuando adulto. Es la mariposa diurna más grande de México, alcanzando hasta 15 cm de envergadura de las alas, que es muy abundante. Este género incluye casi 30 especies de mariposas neotropicales, que se encuentran solamente desde el extremo Sur de Arizona (USA) hasta América del Sur, hasta. Esta es una mariposa muy antigua, se cree que el linaje de Morpho tiene 55 millones de años y nuestra especie de Morelos unos 40 millones de años, evolutivamente hablando, y es el único Morpho blanco que está en América Central, particularmente en México, pero tenemos un grupo cercano con alrededor de 10 especies en América del Sur volando en todas las zonas de selvas secas y de transición con los bosques templados. Sin embargo, existen dos poblaciones (subespecies) bien separadas, una de las selvas secas del lado del golfo y la que vuela en Morelos, pertenece a la subespecie del pacifico de México.

Esta especie esta básicamente en todo Morelos (ya lo mencionaste anteriormente); tiene una gran capacidad de dispersión, esto ayudado por la gran diversidad de especies de Leguminosas (Fabaceae) de las cuales se alimenta; por ejemplo, se ha encontrado que M. polyphemus consume hojas de especies de guaje (Leucaena), tepemezquite (Lysiloma divaricatum) y posiblemente la parota (Enterolobium cyclocarpum). Por lo tanto, esta mariposa puede vivir básicamente en cualquier zona de nuestra entidad, sobre todo en lugares con vegetación, o sea no le gustan mucho los lugares abiertos especialmente en zonas intermedias (Tepoztlán, Yautepec y la parte baja de Tepoztlán) en lugares en donde todavía hay vegetación y se acoplan a las zonas urbanas; no es una especie qué sea muy sensible a la contaminación, por eso es relativamente abundante en Cuernavaca y lugares circunvecinos. Esto además es ayudado porque el guaje y el tepemezquite son muy abundantes, así como muchas otras especies exóticas de plantas (no nativas de la entidad y/o del país).

Los adultos de Morpho presentan muchos “ojos” a lo largo de sus alas. Dichos “ojos tatuados” como yo les llamo en mi clase de Biología Evolutiva en la UAEM -que parecen verdaderos ojos- son muy comunes en la naturaleza; estos se encuentran en: insectos, peces, anfibios, aves, y representa un cierto tipo de engaño, que incrementa posibilidad de sobrevivir de las especies que los tienen.

Por si esto fuera poco, existe evidencia de que hay varias generaciones durante el año; en Morelos, una coincide con la época de día de muertos. Algo qué quizás complica el cultivo del M. polyphemus es que es más común en los árboles, por lo tanto, vuela a mayores alturas; esta mariposa es muy grande y tiene la capacidad de volar entre las ramas de los árboles al contrario de la mayoría de las mariposas; es decir, las orugas se encuentran más seguido a la cima de los árboles, lo cual complica mucho la colecta de las orugas.

No cabe duda de que en Cuernavaca -afortunadamente- podemos admirar y apreciar este tipo de biodiversidad en todo su esplendor. Individuos de la mariposa blanca (M. polyphemus) son muy interesantes y comunes en Cuerna; seguir admirándolas y aprender más y más de este tipo de maravillas de la naturaleza, es una actividad adicional y muy importante de… Ciencia Ciudadana.