Morena incondicional del gobierno estatal: error estratégico

La discusión del presupuesto ha polarizado al Congreso en dos bloques de 9 y 11 diputados respectivamente. El primero ha tomado una postura pro gobierno y pretende aprobar el presupuesto tal cual lo envió el ejecutivo, y el segundo quiere hacer ajustes en algunas partidas para resolver temas urgentes, entre otras cosas.

Durante las últimas semanas ha habido una pasarela de funcionarios estatales integrantes del gabinete, titulares de organismos públicos autónomos y presidentes municipales electos. Todos han defendido su presupuesto con argumentos y cifras.

Por otro lado el Tribunal Superior de Justicia tiene ganado un amparo que le garantiza su presupuesto con el porcentaje indicado en la ley y no hay vuelta de hoja, no puede ser menos; la Comisión de Derechos Humanos también ganó un amparo que le impide al ejecutivo modificar el presupuesto del organismo dado que se trata de una institución que goza de autonomía. Esta resolución de la SCJN podría aplicar a los otros organismos autónomos estatales bajo el mismo razonamiento.

Lo anterior no implica que el Congreso no pueda modificar la propuesta de los órganos autónomos, si así lo hiciera, lo tendría que justificar.

Los municipios demandan la devolución del 5% de las participaciones que les corresponden, algo muy justificable dada la reducción de participaciones federales.

Parecía que todo marchaba bien en el proceso de aprobación del paquete presupuestal, sin embargo un hecho político cambió el rumbo de las negociaciones y se produjo un rompimiento y la polarización de la que hicimos mención.

Un rompimiento brusco que llegó al grado de destituir a la diputada presidenta de la junta de coordinación política y el reacomodo de las comisiones legislativas; llegaron hasta las denuncias y a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción colocando sellos en las oficinas.

El hecho político que cambió el rumbo de las negociaciones fue la decisión de Morena de apoyar incondicionalmente la propuesta del gobierno, cerrando filas con la única diputada del PES y representante del gobierno estatal, con la diputada del PT y con el respaldo de la diputada de Redes Sociales Progresistas, un partido con registro local auspiciado por la maestra Elba Esther Gordillo.

Sabemos que en Morena están conscientes de los magros resultados del gobierno estatal, del fracaso en la estrategia de seguridad y la grave situación de violencia que azota a la entidad. Morena es consciente y conoce las prácticas corruptas de la actual administración, los exfuncionarios de primer nivel que han salido del gobierno dan cuenta de ello.

Morena sabe que la militancia no está de acuerdo con el gobierno estatal ni se siente identificada. Muchos militantes y simpatizantes de Morena y del presidente no se explican el respaldo a este gobierno que es la antítesis de los principios que enarbola la 4T.

A pesar de todo la decisión es respaldar al gobierno estatal sin condiciones ni crítica alguna. Error estratégico.

En la elección intermedia se vio claramente el voto diferenciado, el caso Cuernavaca es muy claro. La alianza Morena con el partido del gobierno PES se sostuvo con alfileres.

Finalmente sesionaron únicamente once diputados de oposición y se les sumó un diputado de Morena, los otros ocho ausentes; votaron el presupuesto por unanimidad discutido y trabajado en la comisión de hacienda, sin embargo no alcanzaron los catorce votos necesarios para considerar aprobado el dictamen. Esto quiere decir que para el año 2022 se aplicará el mismo presupuesto del 2021.

El gobierno estatal emitió un comunicado responsabilizando al Congreso de la no aprobación del presupuesto, por no ser capaces los diputados de alcanzar acuerdos; cuando es sabido que el propio gobierno estatal se encargó de boicotear la posible aprobación de un presupuesto diferente al que propuso. O se aprobaba tal cual la voluntad del ejecutivo o no se aprobaba nada. Al fin que siempre está la posibilidad de echarle la culpa a los diputados.

Mientras que Morena ata su destino y apoya de manera sumisa al gobierno del estado, en el cual ya no participa en ningún espacio importante de primer nivel, afuera en la calle se producen tres feminicidios en sólo 24 horas, así la realidad.

El poder del ejecutivo se impuso nuevamente al legislativo con el soporte de sus aliados a los que trata como súbditos.

Se pierde la oportunidad de hacer política y de permitir que se construyan acuerdos que ayuden a salir de la grave crisis por la que atraviesa Morelos.

Persisten y se imponen las prácticas marrulleras propias de una cancha de futbol, muy alejadas de lo que debiera ser gobernar con los buenos oficios de la política.

Pobre Morelos.