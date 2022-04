Morena debe ir al gym

Casi al mediodía, después de acudir a la mesa receptora que le corresponde, el gobernador Cuauhtémoc Blanco luce preocupado. A lo mejor es el calor, pero el semblante del gobernador es diferente al que ha tenido en otras entrevistas, tampoco sonriente pero con voz y argumentos mucho más firmes. Lo cierto es que por lo menos hasta pasado el mediodía nada apuntaba a que Morelos fuera a ofrecer buenos resultados de participación en la consulta para la revocación del mandato, con la clase política morelense quedaría rezagada en el “concurso” nacional para ganar el palomeo presidencial los próximos años.

De lo que ocurrió en el estado durante la jornada de consulta (muy similar al comportamiento que mostraron otras entidades, los “operadores políticos” locales exhibieron dos respuestas resumibles en las frases de Cuauhtémoc Blanco: “hay que ser realistas, estamos en vacaciones”; y Lucía Meza: “el INE tampoco ha hecho bien su trabajo, faltó mucha promoción… falló porque no puso las casillas suficientes”. La ciudadanía tenía otros datos. El escaso interés que desde siempre representó el ejercicio de consulta para revocar el mandato promovido por quienes activamente respaldan al presidente, no cambió pese a las campañas del INE promoviendo el ejercicio y las de lopezobradoristas promoviendo al presidente. La percepción de que la consulta era inútil por lo previsible del resultado (lo que no extrañará a analistas electorales que han podido establecer una relación proporcional entre la percepción de resultados seguros y la concurrencia de la ciudadanía a las urnas). La falta de presupuesto para la consulta que provocó la instalación de menos mesas receptoras probablemente haya sido factor decisorio entre quienes no tenían tanta voluntad para acudir a las urnas.

¿Cómo le fue al lopezobradorismo morelense en la consulta? La respuesta depende, más de las metas que se hayan impuesto que de los resultados oficiales. Lo que la noche del domingo y mañana del lunes se informe a través del INE tendrá relevancia para la escena local sólo si gracias a la operación electoral local se hubieran alcanzado los resultados prometidos por los operadores. Eso sí, de alcanzar las metas, será como todas una victoria con decenas de padres y madres; la derrota en cambio será huérfana o culpa del INE o las vacaciones en la argumentación del lopezobradorismo local. La realidad será, como siempre, mucho más profunda que el discurso y en ella son variables también la escasa popularidad de los actores políticos locales, el conflicto entre los grupos que respaldan al presidente desde diversas organizaciones e intereses y hasta la recomposición del mapa político estatal que empoderó desde 2021 a muchos rivales políticos de la ideología que abandera el presidente.

No debe asociarse tan al botepronto la escasa participación con un bajo compromiso ciudadano. Es un error equiparar el ejercicio de consulta ciudadana con las elecciones constitucionales, las opciones en los comicios y el impacto que tienen sobre todos los aspectos de la vida pública; en cambio, la gente suele acudir a las consultas populares cuando se tratan temas que realmente le parecen relevantes particularmente porque amenacen su forma de vida o su seguridad; hasta ahora, ninguna de las consultas propuestas por el presidente ha tenido esas características.

Sí la consulta fue una muestra del músculo de Morena en Morelos, el partido tendrá que ir al gym.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx