Morena: 10 años de trabajo y resultados conjuntos

El pasado 9 de julio, Morena celebró su décimo aniversario, destacando su existencia como la principal fuerza política de México, a partir de los resultados y la confianza brindados por la ciudadanía desde su creación en 2014 y hasta las recientes elecciones de 2024.

En 2012, el otrora llamado Movimiento Regeneración Nacional se constituyó en una asociación civil, que en 2014 obtuvo su registro como partido político Morena, ante el entonces Instituto Federal Electoral. Desde ese momento, el partido-movimiento quedó facultado para participar en todos los comicios, además de que ha venido trabajando en las funciones que los institutos políticos de esta naturaleza realizan en cualquier sociedad democrática.

Algunas de esas funciones son:





Formar opinión pública. Los partidos políticos ayudan a crear o mantener la conciencia política en la sociedad, garantizando la información, estructuración y conformación de la opinión. Deben clarificar y nutrir el debate político por medio de la explicación de las diversas opciones económicas, sociales y políticas existentes. Así, la ciudadanía puede conocer mejor las ideas y los programas de las personas candidatas y sus partidos. Seleccionar candidatas y candidatos. Este reclutamiento permite contar con un cuerpo dirigente que proceda del pueblo, para poder reemplazar al que se encuentra en turno ejerciendo el poder y que, en algún momento, será relevado por la vía democrática. Comunicarse con el personal político emanado de un partido. Esto significa que los institutos políticos realizan esa tarea entre su personal electo y la ciudadanía. La militancia sirve como enlace entre ambos, ya que da cuenta al electorado de la actividad de sus personas funcionarias electas, además de defender y difundir sus decisiones. A su vez, la misma militancia retroalimenta al personal político con las expectativas y demandas de sus votantes y la ciudadanía.





El partido ha cumplido con estas y muchas otras tareas. Por ello, no ha sido fortuito ni espontáneo nuestro crecimiento.

Morena se ha consolidado cada vez más, particularmente durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante estos seis años casi triplicó la población de mexicanas y mexicanos que gobierna, al pasar de 35 millones en 2018 a 94 millones después de las elecciones de 2024, tras conseguir la victoria en 24 de los 32 procesos electorales locales que se llevaron a cabo en este periodo, incluido el correspondiente a la Presidencia.

Desde 2020, Morena ha logrado victorias en 16 estados federados que antes eran regidos por la oposición, y gobernará a casi el 75 por ciento del total de la población en el país.

Asimismo, nuestro partido-movimiento se consolida a nivel local, al haber alcanzado la mayoría parlamentaria en 27 congresos locales, de 31 que se renovaron el pasado 2 de junio; la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México (11 de 16), así como las presidencias municipales en 35 de los 50 municipios más poblados del país.

Igualmente, en el Senado de la República, nuestra coalición —Sigamos Haciendo Historia— quedó a dos escaños de alcanzar la mayoría calificada, mientras que en San Lázaro se lograron incluso más curules de los necesarios para ello (372 de 334). Esto hará posibles el Plan C y las reformas que implican consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación.

El décimo aniversario de Morena es una fecha para reconocer los resultados y el trabajo conjunto logrados, pero también para recordar que conformamos un movimiento de mujeres y hombres libres surgido de gestas sociales e históricas; es un partido que reivindica las ideas que animaron la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana, y que se rige por los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, porque a este nos debemos y a él respondemos.

Continuemos reivindicando nuestra historia, ideales y principios, para que Morena siga siendo la esperanza de México.





