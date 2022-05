Morelos ¿turístico?

En los últimos días y semanas, hemos tenido noticias de eventos donde nuestro Estado de Morelos busca posicionarse como un atractivo turístico, pero ¿lo es?

Claro que sí, Morelos es sinónimo histórico de turismo, no por nada lugares como Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Oaxtepec, Agua Hedionda o Tequesquitengo no están solamente en el radar turístico nacional sino también internacional; sin embargo, la pandemia por la Covid-19 afectó muchos rubros económicos, y no se diga el confinamiento que orilló a la humanidad, y que trajo grandes afectaciones económicas al ramo turístico.

Ante dicho panorama, la economía no sólo nacional sino a nivel mundial se contrajo, pero derivado de ya contar con una serie de vacunas para atenuar a la Covid, así como las brigadas de vacunación implementadas desde el año pasado, se ha podido retornar a las actividades presenciales de la cotidianeidad.

Y es de resaltar que Morelos, en el ámbito turístico supo sortear un panorama tan desolador como el que se empezó a vivir desde marzo de 2020, ya que se realizaron una serie de acciones para garantizar espacios seguros para los visitantes, para ello se implementó Anfitrión Responsable, un distintivo que la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno estatal otorgó a aquellos establecimientos que contaran con las medidas más estrictas de higiene, y así mantener activado el turismo, motor económico para muchos lugares y ciudades.

El año 2021 se proyectaba como el inicio del final de la pandemia, pero con las nuevas variantes, lo que parecía ser la luz al final del túnel se prolongaba y se prolongaba, aun así, Morelos consiguió posicionarse como uno de los principales centros turísticos de la zona centro del país, generando una derrama económica de casi 3 mil millones de pesos.

Pero ahora que ya estamos dejando atrás el tema de la pandemia, el turismo morelense está cobrando más relevancia derivado de las acciones de la Secretaría de Turismo y Cultural a través de la Coordinación de Desarrollo Turístico, que permitirán proyectar a Morelos como una potencia turística. Y en este sentido, hay que resaltar que se busca no solo ver al turismo como herramienta de crecimiento económico sino darle una percepción histórica y cultural, y así configurar el binomio turismo-cultura como la nueva imagen del turismo en Latinoamérica.

México, y particularmente Morelos, cuentan con un gran patrimonio tanto natural, como histórico y cultural, y bajo esa vertiente, en las semanas recientes, representantes tanto de la parte gubernamental como empresarial han acudido a eventos internacionales para promover los destinos morelenses, estamos hablando en un primer momento del Primer Tianguis Internacional de los Pueblos Mágicos celebrado en Barcelona, ciudad que se encuentra ubicada entre las tres urdes con mayor número de turistas a nivel internacional; así como el Encuentro de las Américas de Turismo Social realizado en las ciudades de Bogotá y Medellín en Colombia.

Y ahora, lo más reciente es que Morelos estará presente en la edición #46 del Tianguis Turístico, que cabe mencionar, es el evento más importante en el ramo a nivel nacional, y que se efectuará en Acapulco, Guerrero. Por lo tanto, autoridades turísticas así como miembros del sector turístico en el Estado, buscarán promover las maravillas naturales y el patrimonio cultural de Morelos para seguir fomentando un turismo de calidad para visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Es importante señalar que el turismo es una actividad social, y por lo tanto genera cohesión social y permite enfatizar y dar a conocer las raíces culturales fomentando así la identidad, que es algo que se ha ido perdiendo en la postmodernidad, pero que es necesario recuperar. Los pueblos, localidades, ciudades y municipios de Morelos tienen elementos para posicionarse turísticamente, y eso es una tarea que debe ser compartida por los mismos ciudadanos, empresarios así como las instituciones pertinentes. Y por ende, Morelos es turístico.