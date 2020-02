Morelos, la economía y el ¿qué vamos a hacer?

Cuando le digo a cualquiera de mis 4 hijos “No me gusta decirte, te lo dije, pero te lo dije” y aun así, se empeñan en asumir el riesgo a pesar de que creo que por ser su Papá, seguirán mi consejo lleno de experiencia, cariño y un poco de conciencia, pero no.

Nada más equivocado, hoy estamos en una recesión en la gran mayoría de los sectores productivos que nos limita emprender y nos desalienta para reinvertir, no me gusta decirles, se los dije, pero se los dije, si nuestra medición es la contribución en la operación (EBITDA), seguramente el resultado comparativo en relación al año inmediato anterior será a la baja, si es un determinado porcentaje en la utilidad neta, seguramente también será a la baja, el retroceso en la economía durante 2019 fue el resultado de la caída en la producción industrial del 1.8%, el sector relacionado al comercio, el transporte y otros servicios tuvieron un mínimo incremento anual del 0.4%, que es desastroso si lo comparamos con el 2.9% del año pasado, por componentes, el PIB de las actividades industriales descendió 1.2% y el de las agropecuarias -1.1%, en tanto que las relacionadas con los servicios, aumentó 0.2% en el trimestre octubre-diciembre del año pasado frente al trimestre previo, aquí es importante mencionar que el comparativo anual del PIB anual (2018 vs 2019), tuvo un retroceso real del 0.4%, y por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de la industria se redujo 1.9%, las agropecuarias avanzaron 1.7% y el que nos interesa como estado, el de los servicios, no mostraron cambio en igual periodo, esto, nos generó una disminución en términos reales del 0.1%, en la mayoría de los casos, no desarrollamos nuevos negocios, no crecimos, algunos perdieron, otros cerraron y algunos, sobrevivieron.

¿Y la industria de Construcción? EL valor de la producción generado por las empresas constructoras en el país se cayó 0.77% por ciento durante Diciembre de 2019 respecto al mes de Noviembre, esta fue su menor caída en seis meses, ¿Son buenas noticias?, desde el punto de vista país, si, desde el estado de Morelos, no, estamos en espera se generen programas y proyectos en los que los empresarios de Morelos sean incluidos, de no ser así, seguirá una grave y lastimosa debilidad en el sector, golpeado por la caída acumulada del 12% en los últimos 18 meses, la mayor desde que existen datos disponibles (2007).

El sector de construcción es un generador de empleos y que detona la economía de un país y sus estados, históricamente debe de existir una “Mezcla perfecta” entre inversión pública y privada, a partir de esta administración federal y estatal, diferentes factores han contribuido a la casi nula participación, el recorte presupuestal que hizo el gobierno en materia de inversión física y el freno a la inversión debido a la incertidumbre que generó la actual administración por algunas decisiones que “Amagó” desde el inicio, sin hablar y profundizar de las reformas fiscales, el outsourcing y los pocos criterios en la deducibilidad.

¿Qué hacemos? Hoy la oportunidad de generar negocio para nuestro estado es impulsando actividades del sector primario, estas son las que satisfacen una necesidad empleando para ello elementos o procesos naturales, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal, tenemos la tierra, el recurso humano pero al parecer, falta la confianza, la estrategia y la implementación asertiva, al parecer estamos desaprovechando estas bondades que de manera natural, tenemos, sobra decir que la ubicación geográfica, el clima, la mano de obra calificada y la tierra fértil, deberían de ser los verdaderos diferenciadores para atraer inversión nacional y extranjera, independiente de los necesarios y determinantes, seguridad y tenencia de la tierra.





¡Que así sea!