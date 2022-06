Moratoria Constitucional. ¿En serio?

En tratándose de la táctica política en los tiempos postmodernos la máxima maquiavélica el “fin justifica los medios” parece ser el norte en la acción legislativa opositora. El pasado 9 de los corrientes la coalición “Va por México” firmó el acuerdo de moratoria constitucional en lo que resta de la actual legislatura. Una acción que definitivamente deriva de los no tan buenos resultados que obtuvieron en la pasada elección del 5 de junio y que no cuenta con el respaldo de todos los legisladores de las bancadas de los respectivos partidos políticos, a juzgar por las declaraciones de varios de ellos, y de lo que dan cuenta los medios de comunicación.

Los cinco puntos del acuerdo los explica el dirigente del PAN:

No aprobaran los grupos parlamentarios firmantes cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Los diputados de la coalición, en la distintas comisiones y órganos de gobierno, solo participaran en lo estrictamente indispensable e institucional para dar curso y tramite al proceso legislativo

Estarán alertas para impedir se aprueben iniciativas que violen la constitución y acudirán a mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte

Impulsaran reformas a leyes secundaria que fomenten la democracia y mejoren la calidad de vida, salud, economía y seguridad de los mexicanos

Impedirán la ruptura de su Coalición y seguirán trabajando para la construcción de coaliciones ganadoras

Haber presentado este acuerdo luego de las elecciones pasadas le da una dimensión eminentemente electoral y de lucha de poder frente al ejecutivo federal. ¿En qué puede beneficiar una acción de esta naturaleza? Sin duda, en muy muy poco y para muestra un botón: la parálisis legislativa de nuestro congreso. Se ha señalado no sin razón que la oposición finalmente no tiene propuesta alternativa para los mexicanos y el acuerdo parece acreditar con creces tal apreciación. De igual manera se ha dicho que se trata de una oposición que solo reacciona y, efectivamente, a juzgar por los hechos no tiene una agenda atractiva para la mayoría de los mexicanos. Nada más necesario que el país cuente con un sistema electoral y de partidos fuerte que reavive la republica integralmente. ¡Una muy calurosa felicitación a todos los papás!