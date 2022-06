¿Moratoria Constitucional?: Los legisladores no tienen derecho de cobrar sin trabajar

El tema es controvertido. Se han expresado muy diversas opiniones. Sin conocer la ley ni las obligaciones, deberes y derechos que tienen los legisladores en general en México. La moratoria constitucional que anuncian quienes reniegan de su papel, sobre todos los que fueron electos por votación, pero también los que metafóricamente se les califica como diputados o senadores de partido. Desde nuestra perspectiva vamos a hacer una breve relatoría de los principales deberes, las obligaciones y lo que no pueden hacer los legisladores en general.

Primero. Están obligados a informar lo que han hecho como legisladores; en este caso tendrán que hacer un reporte de que se niegan, seguramente que no irán a las Cámaras, o si van estarán sentados como “plátanos” y esa va a ser su moratoria.

Segundo. Tendrán que justificar para poder cobrar si están desempeñando las funciones para las que fueron electos o designados; en este caso se llenan la boca y sus reflexiones son moratoria constitucional; aquí habría que preguntarles si saben lo que es la mora en primer lugar, que es el retardo del cumplimiento de las obligaciones, llevado a la Constitución es un barbarismo creado por ignorantes definitivamente porque sus obligaciones y deberes son los que hemos mencionado.

Tercero. La Constitución y la Ley Orgánica General, tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados Federales los obliga a asistir a las sesiones y a trabajar, lo que evidentemente con esta metáfora, hará que como ya hicieron la amenaza, que de aquí a que terminan, que será el 31 de agosto del año 2024, no hagan nada; y aquí valdría la pena preguntarse ¿Y van a seguir cobrando?.

Cuarto. Están obligados, y esto es muy importante, a votar en el Pleno o a las Comisiones a que se le hayan otorgado; su incapacidad ha llegado a tal punto, y ésta es una perspectiva nuestra muy personal, porque si van a negar, cuando menos deberían tener la dignidad de acudir y discutir, porque si desde ahora la amenaza es que no aprobaran nada de lo que proponga el Presidente, entonces están violentando los deberes y las obligaciones que la ley les imputa.

Quinta. Asimismo están obligados a no realizar actos que sean incompatibles con sus funciones; es decir es absurdo que digan que no van a legislar cuando es precisamente la razón principal que deben desempeñar.

Sexta. De la misma manera, así lo señalan las propias leyes, no pueden beneficiarse, es decir no pueden tener un provecho propio con su condición de legisladores; en este caso van a seguir cobrando porque son legisladores, y se van a beneficiar sin trabajar, y esto evidentemente podría ser hasta un delito.

Séptima. Además están obligados a mantener la secrecía en cuestiones reservadas o confidenciales y seguramente lo que harán ahora con esta moratoria guardar secretos como está ocurriendo con el mal llamado Presidente del PRI.

Octava. También es su obligación y su deber informar; y esto es muy importante, qué beneficios personales, qué intereses económicos los mueven para ésto, para seguir cobrando y no trabajar; y dice la ley que además frente a eso deben excusarse, lo que traería como resultado, que si se excusa y no trabajan no tienen derecho a cobrar.

Novena. También se les impone como deber a dedicar su tiempo como legisladores, a beneficiar a las personas que los han elegido, que han votado por ellos, o los que fueron por “dedazo” también de lo que hacen; pero en ningún supuesto se dice que pueden, de acuerdo con la Constitución y la ley, no asistir ni al Senado ni a la Cámara; no discutir; y de antemano, cuando menos deberían de cumplir con el requisito formal, de que como bien dijo Andrés Manuel, él va a mandar sus iniciativas, las del INE, la de la Guardia Nacional, lo que está pendiente, pero si ellos desde ahora dicen no vamos a aprobar, que tengan el valor y el conocimiento en la arena política en el Senado, en la Cámara de Diputados o en el Congreso General de ser capaces de argumentar con razonamientos, con fundamentos jurídicos, en la Constitución, en las Leyes Reglamentarias de las Cámaras, porque van a hacer realidad esto que han inventado “moratoria constitucional” que en ninguna ley existe y que es algo realmente inventado por este grupo del PRI, del PAN y lo que queda del PRD, ante su falta de imaginación y de lo que están sin metáforas ni hipérbole o paráfrasis en la calle.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com