¡Septiembre, querido México!

Obligado referirme a nuestro México querido en tan significativa fecha de nuestra identidad nacional. Mucho ha cambiado la percepción de los mexicanos respecto de lo que es nuestra patria. De hecho, no solo esta efeméride sino otras, más han disminuido sensiblemente su significado y lo que nos implica. No es necesario realizar un sesudo análisis para darse cuenta de ello, basta observar los signos externos que se nos presentan. Poco a poco han disminuido los elementos que nos indican la popularidad de la fecha, las fachadas de las casas, los edificios públicos, los vehículos y otros espacios han dejado de adornarse con las banderas, los escudos, las cornetas, los sombreros, pareciera una simplicidad, pero no lo es. Esta disminución del fervor patrio también tiene que ver con el cambio de época que vivimos, en la que los grandes relatos que cementaban la unidad social van perdiendo su fuerza y su significado.

Hemos de encontrar la manera de recuperar la identidad que nos arraiga a la tierra en que nacimos, vivimos y desarrollamos las actividades que dan plenitud a nuestra vida, en todos los sentidos. Como en otros aspectos de nuestra vida, las cosas comienzan en la familia, en casa, y continúan ampliándose en la educación básica fundamentalmente.

Es un hecho que, en gran medida, aquel movimiento fundador de la patria proclamado como una aspiración de independencia fue asociándose, con el paso del tiempo, con las condiciones sociopolíticas y económicas del país, y de manera particular con dos circunstancias: el desempeño de los gobiernos y la monetización de la celebración. En el segundo caso, esta primera fiesta mexicana postpandemia se está cifrando, con razonable justificación, en la recuperación económica que trae aparejado lo que bien podría llamarse un festejo extendido por toda la semana. Se apuesta a la ocupación hotelera y a la derrama económica que dejará la celebración patria, más allá de lo que auténticamente representa. En el primer caso, estamos expectantes en la declaración que hará el presidente de la república en relación con el T-MEC y la relación con Estados Unidos. Veremos qué pasa. ¡Felices fiestas patrias!