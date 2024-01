¡De regreso a clases!

Con el inicio del ciclo escolar prácticamente se normalizan las actividades en el país y en nuestra entidad. La temporada navideña y de fin de año se caracteriza fundamentalmente por una gran derrama económica motivada no sólo por las celebraciones en sí mismas, sino sobre todo por la mayor circulación de efectivo, consecuencia principalmente del pago de aguinaldos y algunas otras prestaciones como periodos vacacionales; en esta ocasión también incidió un mayor turismo nacional que no teniendo las mejores condiciones para viajar al maravilloso puerto de Acapulco vacacionaron en Morelos. A esta dinámica económica abonan también las diferentes actividades culturales y religiosas, los eventos de navidad en el zócalo capitalino como el Festival Luces de la Esperanza o villa navideña- como se llama coloquialmente-, organizado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco por conducto de diferentes secretarías así como posadas, pastorelas y elencos musicales navideños, rosca de reyes, entrega de juguetes, en fin un menú bastante rico en materia de turismo; por otro lado, las parroquias de la Iglesia Católica lucieron abarrotadas y por supuesto sus propias actividades igualmente atrajeron la atención de sus feligreses que se dieron cita en las muy variadas actividades religiosas.

Los niños del sistema escolar básico finalmente regresan a clases con una gran alegría y emoción, luego del tradicional día de reyes, que sin duda se extenderá todavía esta semana.

Tres cuidados deberán tomar en cuenta las autoridades en este regreso a clases: primero, la salud por la temporada invernal que en diversas comunidades del estado se presentan con los riesgos de enfermedades como gripes y demás infecciones respiratorias, afortunadamente el COVID ha ido cediendo pero no debe bajarse la guardia; segundo, la integridad física de los alumnos y alumnas que dentro o fuera de la escuela se han vuelto más recurrentes, bullying y riñas entre alumnos o por agentes externos dejan con el “Jesús” en la boca a padres de familia; tercero, completar e incrementar la calidad en la enseñanza de los planes y programas de estudios con el propósito de dejar atrás la relajación natural derivada de la suspensión de clases por la pandemia; hay que recordar que hace poco más de un año, en octubre de 2022, el gobierno puso fin a la cuarentena retirando los cubrebocas de los espacios cerrados y no fue sino hasta enero de 2023, un año apenas que los alumnos regresaron a clases presenciales. No podemos hacer como si nada hubiera pasado.

De ahí mi llamado a las autoridades del sector educativo para aumentar el esfuerzo para superar definitivamente los inconvenientes de la pandemia y retomar el aumento de la calidad educativa. Vaya un saludo con mi deseo sincero de una buena semana.