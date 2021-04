Mi encargo termina el 31 de diciembre de 2022: Zaldívar

Los últimos movimientos legislativos tanto de los senadores como de los diputados han concluido, y MORENA ha aprobado con 262 votos a favor que se prolongue hasta el 31 de diciembre del año 2024 la presidencia del Ministro Zaldívar frente a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

En el olvido quedó la interrogante ¿se va o se queda?. El Pleno de Diputados aprobó; el 13 transitorio dice sin ningún fundamento constitucional, como no sea la ignorancia de no conocer la teoría general de la naturaleza jurídica para hacer esas afirmaciones, para sostener que ese transitorio puede estar por encima del mandato constitucional y que ha quedado bien claro, y son las palabras del propio Ministro, de que él termina el 31 de diciembre del año 2022; ha dicho que su plazo no se extiende en cuanto a ese encargo más allá de la fecha para la cual fue elegido como Ministro de la Corte. Estas decisiones de los órganos legislativos que presuncionalmente no hay congruencia, o cuando menos haberlo platicado con el Ministro Zaldívar, va a tener el siguiente camino. La iniciativa jurídicamente ha seguido los pasos que la ley exige, y así salió del Senado con lo que se le agregó, y finalmente llegó a la Cámara de Diputados; Sauri la presidenta ordenó que se siguiera el trámite adecuado, se siguió, y la conclusión final fue que el transitorio ordena que se prorrogue, esto es muy importante, el mandato hasta el 31 de diciembre del 2024; en respuesta el propio Ministro Zaldívar ha dicho que él seguirá cumpliendo con su encargo para el que fue electo hasta el 31 de diciembre del 2022; más allá no será posible permanecer en ese puesto; pero además esto resulta paradójico para quienes me honran leyendo este artículo, después de toda esta parafernalia e ignorancia de los diputados, de los senadores, de todos los que han participado, la última decisión queda en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese caso tenemos que considerar que se tendrán que reunir y resolver la controversia constitucional que evidentemente presentará la oposición, y esto es lo paradójico, aun cuando ya el Ministro Zaldívar se pronunció diciendo que su encargo termina el 31 de diciembre del 2022; la propia Corte en su Pleno tendrá que resolver, y rechazar lo que los senadores, los diputados y todos quienes en esto intervinieron, para que se prolongará su mandato y esto es imposible; porque además ¿cómo podría un artículo transitorio prorrogar por dos años su puesto como presidentes? si los ministros lo escogieron para ser Presidente cuatro años, y esto es imposible que se pueda mejorar a través de un transitorio, pero además la propia Constitución dice que ni siquiera podrá ser reelecto para el siguiente periodo inmediato, sino que él acaba sus cuatro años, y ahí poder empezar una nueva historia para otro dentro de cuatro, de ocho años etc.; por ello siempre en esta columna, que se caracteriza por no especular sino tratar de ir a las fuentes del conocimiento como lo hacemos en este caso de última hora en palabras del propio Ministro Zaldívar, ya no hay la interrogante si se va o se queda, sino que él ha dicho que seguirá cumpliendo con su trabajo, y el 31 de diciembre del 2022 terminará, fijarse bien, su encargo como Presidente de la Corte pero no su mandato para seguir siendo Ministro de la Suprema Corte hasta que le corresponda, y completar los quince años que le corresponde.

CONCLUSIONES

Primera. Evidentemente la ignorancia empujó una reforma tan absurda, pretendiendo que con un transitorio se podría ampliar por dos años el mandato para ser Presidente de la Suprema Corte.

Segunda. Fue y vino de la Cámara de origen a la de diputados, se discutieron, la mayoría prevaleció y se dijo se prorroga.

Tercero. El propio Ministro Zaldívar ha expresado que él termina el 31 de diciembre del 2022, y continuará en su cargo como Ministro de la Corte; ya veremos que para el 1 de enero del año 2023 tendremos la sorpresa de que sean electos Pérez Dayán, Gutiérrez Ortiz Mena, o algunos de los nuevos benjamines, que si bien les falta experiencia, pues en la política no hay nada escrito y podría haber alguna sorpresa. Cuarta. La imparcialidad de esta columna se manifiesta en todos los órdenes, y en este caso seguimos pensando que todo lo que ha ocurrido, porque hay mayoría de los diputados de MORENA, es el juego democrático mexicano; ¿qué pasará el 6 de junio del presente año?, observaremos, analizaremos los sucesos, y una vez que se sepa el resultado de esas elecciones, volveremos a una serie de razonamientos, no especulaciones, ni ideas, ni informaciones falsas.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com