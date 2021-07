México bajo fuego

La violencia ha elegido a México como su lugar de residencia, no se va, no cede, ronda las calles, irrumpe en hogares y hasta en los lugares de esparcimiento, invade nuestras actividades productivas y las de ocio también, si encendemos nuestras pantallas ahí la encontramos en forma de noticia o hasta de “narcoserie” televisiva y si de música hablamos también abundan canciones que hacen apología de nuestra realidad violenta, se ha vuelto pues, nuestra incómoda e inseparable compañera.

No importará cuantos compromisos de campaña cumpla el Presidente, él mejor que nadie sabe que si el país no da muestras de mejoría en el rubro de la inseguridad, todo su proyecto quedará en obra negra, desgraciadamente para el titular del ejecutivo esos leves indicios de mejora no pueden ser solo lucecitas al final del túnel, ya no hay tiempo para eso, para que la percepción popular se modifique es necesario un contundente golpe de timón, en la CDMX bajo la dirección de Claudia Sheinbaum y su polémico Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch se ha visto reducida en el primer cuatrimestre la cifra de delitos de alto impacto en un 19% en comparación al mismo período en 2020, sin embargo la percepción ciudadana no reaccionó en la misma medida, al ciudadano se le olvidan las cifras cuando se entera de alguna ejecución en las mismas calles por donde transita a diario.

Magdalena de Kino un pequeño municipio y pueblo mágico de 31,180 habitantes, se ha convertido desde el pasado fin de semana en el Aguililla de Sonora, los enfrentamientos entre grupos delincuenciales antagónicos, apenas hace un año la gobernadora priista Claudia Plavlovich condenaba otros enfrentamientos en los que murió el ex alcalde de Magdalena Luis Alfonso Robles Contreras, en aquella ocasión, la primera mujer en gobernar el Estado de Sonora lanzó una enérgica advertencia a los perpetradores del crimen, finalmente de la advertencia no pasó.

Magdalena como quedó demostrado después de 4 días consecutivos de tiroteos por disputas entre bandas criminales, sigue tomada por el crimen organizado, continúa siendo tierra de sicarios, los enfrentamientos se tornaron más intensos el sábado, paralizando las actividades de todo tipo (sociales, económicas y religiosas) incluyendo la jornada de vacunación, elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas en la Col. La Industria de ese municipio, asegurando un arsenal, en otros hechos en el Estado de Tamaulipas que igualmente se hunde en la violencia fueron asegurados 14 vehículos con blindaje artesanal utilizados como verdaderos tanques de guerra por los delincuentes.

Siguiendo la estela de sangre a través de todo nuestro territorio en Chihuahua fueron localizados 5 cuerpos calcinados en el municipio de Guerrero y en Zapopan Jalisco fue localizada una fosa clandestina (una más) en un sinfín de acontecimientos que abruman nuestra cotidianidad, el mismo Presidente de gira por Veracruz fue recibido con la noticia del atentado contra el Subprocurador del Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, quien se encuentra grave por un disparo en la cabeza, los hechos acontecieron en la misma capital jarocha, en respuesta López Obrador anunció en su mañanera durante la inauguración de un cuartel de seguridad y ante la presencia de Cuitláhuac García Gobernador de Veracruz, un aumento al presupuesto destinado a la Guardia Nacional por 50mmdp, lo que revela con claridad la pauta a seguir por el mandatario.

Los hechos aquí expuestos son apenas el resultado del último diagnóstico clínico al que nuestro país ha sido sometido, México está bajo fuego a todo lo largo y ancho de su territorio, en un tobogán que parece no tener final, los que hoy critican los resultados fueron aportes del desastre, los resultados no llegan y no se ve una estrategia compartida, tal vez y solo tal vez la necesaria cooperación entre todos los niveles de gobierno suceda en unos meses, cuando 15 estados más sean gobernados por el partido afín al ejecutivo federal, lo cual resulta lamentable dado los objetivos por los que cualquier gobernante es elegido sin importar color.

Se necesita la guía del Presidente sin duda, pero con el apoyo de gobernadores, alcaldes y el poder judicial, terminar con la impunidad con carpetas sólidas y juicios robustos no estaría mal para empezar, ojalá se pongan de acuerdo y dejen atrás diferencias que no conducen a nada, mientras tanto el país se ahoga en su propia sangre.