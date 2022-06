¿Merece México otro destino político o debe seguir manteniendo a los actuales líderes, partidos políticos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, los salinatos, los zadillatos, los foxeatos, los calderonatos y los peñatos?





De 1946 al año 2014 en que nace MORENA podemos hablar antes y después de una debacle partidista; la política mexicana de los mentados anteriormente se acabó. Dejó de ser fuente de enriquecimiento ilegítimo. Renegaron de sus orígenes y se fusionaron los partidos que eran antagónicos; y hoy son socios, compadres tapaderas de sus fechorías, cómplices con apariencia democrática, que en realidad son mercaderes, son mercenarios, simuladores, que se han enriquecido con los millones de nuestros impuestos que les entrega el INE para seguir haciendo política; la fórmula no falla, se calcula el costo para llevar a una persona a votar, se multiplica por el número de votos que tiene ese partido y da una cantidad en dinero que son sumas millonarias; y que ha sido la fuente de enriquecimiento, con el pretexto de que no entre dinero privado, que no entre dinero negro, que no entre dinero de los narcos; y sin embargo ejemplos sobran, el del actual presidente del partido del PRI es vergonzante, por todo lo que la prensa ha dicho y que es del dominio público.

El negocio de crear un partido político y enriquecerse sin riesgo ni problemas pasó a segunda vida. Seguir recibiendo cantidades millonarias para mejorar sus fechorías en detrimento de México, de la democracia, de la honestidad de los mexicanos y las mexicanas se acabó. Decíamos que desde 1946 al año 2014, los partidos, por ejemplo, el PAN y el PRI, se fundaron en la misma fecha, en el año 1946, y evidentemente tenían orígenes, doctrinas y directrices diferentes; vergüenza es que hoy se les sume además el PRD que nació en 1989, que cuando se dice estas letras son sinónimos de los “chuchos” que son la muestra palpable de la mediocridad y el egoísmo de sus dirigentes actuales, que en realidad son víctimas de sus propias acciones de robo, asalto y mediocridad.

Después de los partidos del siglo pasado, todavía se fundaron Convergencia en 1999 que hoy se llama Movimiento Ciudadano, el del Trabajo en 1993, el Partido Verde en ese mismo año, y para bien de México y los mexicanos en año 2014 nació MORENA, movimiento de regeneración nacional que está dando resultados impresionantes.

No puedo dejar de mencionar que hoy nuestro partido tiene 20 estados de la República y dos más por sus asociados; 22 entidades nos aseguran desde ahora

que sea quien fuere la candidata o el candidato a la Presidencia de la República mantendremos en el año 2024 la hegemonía y sobre todo completar la labor de la Cuarta Transformación en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

Como dice Andrés Manuel “el pueblo es sabio y no se equivoca”; el último revés al darles las victorias contundentes, para empezar a dos estados que eran ejemplo, Hidalgo y Oaxaca, donde nunca había habido un gobierno de otro signo que lo fuera el revolucionario institucional, hoy han logrado con dos Senadores de la República miembros de MORENA sacudir la corrupción y ganar contundentemente en estas dos entidades; las cuales se suman Quintana Roo, con una demócrata mujer extraordinaria, y los dos que están en conflicto que ganó la oposición son Guanajuato y Durango, pero aun así nuestro augurio es que se consolidará la Cuarta Transformación en el año 2024, pero todavía hay más, porque el año que entra cambiarán las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila; y seguramente, si nos preparamos bien desde ahora, lograremos sumarlos a nuestra causa.

CONCLUSIONES

Primera. Las políticas de 1946 al año 2014 han sido vergonzantes y ejemplos de modelos de satrapía e impunidad y corrupción con los diferentes presidentes que ha tenido; y evidentemente si hablamos del año 2022 encontraremos despojos y restos del otrora grandioso partido revolucionario institucional.

Segunda. Los otros ni vale la pena que nos ocupemos de ellos, porque son el espejo de lo que era la política como un gran negocio para México y que hoy con Andrés Manuel se acabó.





Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com