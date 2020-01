Desde que su servidor inició sus trabajos de conservación en la Sierra de Huautla por allá de 1992, siempre consideré que la divulgación y extensión del conocimiento es fundamental para consolidar un programa serio y duradero para preservar la biodiversidad del Trópico Seco de tan importante región del estado de Morelos.

Es por esta razón que siempre hemos mantenido contacto continuo con los diferentes medios de comunicación de nuestra entidad. Fue así como poco a poco se fue conociendo más y más el trabajo que realizamos en el Centro de Educación e Investigación Sierra de Huautla (CEAMISH). Los resultados exitosos fueron tan evidentes que incluso a lo largo de su historia hemos sido “blanco” de varios intentos por desaparecerlo; pero por supuesto que esto no va a ocurrir; esto sólo ha sido parte de un desesperado simulacro.

Soy un convencido que para contribuir de manera concreta y eficiente a aminorar la crisis ambiental es necesario que los biólogos tengamos presencia en la sociedad. Los medios de comunicación son un aliado fundamental para lograr esto, debido a que los problemas ambientales tienen –por supuesto- mucho que ver con la sociedad, con el ser humano; sí, con el Homos sapiens. Recuerdo que por allá de 1992, tuve la fortuna de contar con el apoyo de los periodistas que cubrían los temas de la UAEM; ahí conocí a muchos amigos del gremio como: Daniel Martínez, Jesús Castillo, René Vega, y Miguel Ángel Provisor, entre muchas otras distinguidas personalidades.

Desde las primeras etapas de mi desarrollo profesional siempre tuve la fortuna de ser invitado a colaborar en diferentes medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita, incluyendo: El Universal, el Sol de Cuernavaca, La Jornada, el Diario de Morelos, La Unión de Morelos y El Regional. También he tenido participaciones televisivas desde hace 15 años con Televisa Morelos (con la sección en Opinión de). Como consecuencia de lo anterior, en 2006 nos interesó iniciar un nuevo programa en radio en UAEM al cual denominamos “Gente de Ambiente”. Mucha gente nos apoyó para ese nuevo proyecto. Tengo que comentar (sarcásticamente) que –incluso- el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) me ayudó, sin querer. ¿A que me refiero con esto? Lo que pasa es que cuando escuché por primera vez el programa de radio de Fox, me pregunté a mi mismo: ¿Si hasta el presidente Fox puede tener su programa de radio, por qué yo no puedo tener el mío? Fue así como germinó este programa, teniendo como slogan principal: “un programa con mucha vida… y para toda la vida”.

Recientemente tuve el honor de ser invitado como miembro del Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Es por lo anterior y muchas cosas más, que me da mucho gusto colaborar con la prestigiada empresa Organización Editorial Mexicana, particularmente con el periódico El Sol de Cuernavaca. Además del profesionalismo de su personal, desde hace ya algunas décadas tengo el gusto de conocer a varios periodistas miembros del grupo de trabajo de El Sol. Muchas gracias a mi Amigo Daniel Martínez (Director) por su deferencia por considerarnos para colaborar como columnista todos los viernes.

Los temas que trataré estarán enfocados a conservación de la biodiversidad, biopolítica, evolución, y educación ambiental, entre otros, intentando que los temas sean accesibles para el público lector, y para toda la gente de ambiente.





¡Soy Venado… luego existo!