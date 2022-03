Matemática legislativa

Los diputados son impopulares por sí mismos y por la historia que les acompaña. La tradición autoritaria del país les evitó tener un buen nombre, y cuando por fin pudieron algunos pocos ser oposición, los ataques desde el poder y las conductas propias, los volvieron casi innombrables. “La diputación dura tres años; la tiznada, toda la vida”, dicen medio en broma alrededor de la figura del representante popular.

En el diseño institucional, el Congreso que reúne a los diputados es el depositario de la soberanía popular; por lo que se supone que cada legislador representa (bien o mal) a un número determinado de habitantes del territorio. Para que tal lógica opere, la geografía, en este caso de Morelos, se divide en distritos que agrupan a un determinado número de pobladores. No hay una norma fija para la representación, pero se asume que mientras más gente represente una sola persona, la simbólica transferencia de voluntades políticas resultará menos eficiente. Con una población de un millón 972 mil habitantes, cada uno de los 12 distritos de Morelos agruparía a más de 164 mil 300 personas; lo que a todas luces representa un exceso, y de alguna extraña forma explica porqué es tan difícil que los morelenses se sientan representados por sus diputados.

Los especialistas sugieren que los diputados tendrían que representar a entre 80 mil y 100 mil personas para lograr una mayor atención a las demandas ciudadanas. También exponen que los distritos no deben estar atravesados por accidentes geográficos que separen a los representados, deben tener perfiles demográficos más o menos homogéneos (rurales, urbanos, semiurbanos). Bajo esta lógica, la distritación de Morelos diseñada para la elección del 2018 es mucho peor que la que operaba antes de ese año (que no era ni cercana a perfecta). Hasta el 18, en el estado había 18 distritos que entregaban igual número de legisladores de mayoría y 12 de representación proporcional. Es decir, con una población entonces de un millón 903 mil habitantes, cada distrito en promedio agrupaba a 105 mil 722 morelenses. Aquella Legislatura no era perfecta y la colección de infamias cometidas por muchos de sus integrantes aún lastiman a los morelenses; pero por lo menos en términos de acuerdos y productividad, los congresos de 30 diputados parecen mucho más eficientes que los de 20.

En un congreso de 30 legisladores, la parálisis sólo se logra si se cuenta con 10, que son más que los siete requeridos actualmente. La asignación de comisiones y el trabajo de las mismas suele ser mejor en tanto hay más gente entre las que repartir las labores. La representación proporcional puede ser más fiel al haber 12 espacios a repartir, con lo que se reduce el problema de la sobre y subrepresentación de las dos ediciones legislativas con sólo 8 diputados plurinominales.

Y tampoco se traduce en más gasto: el presupuesto del Congreso del estado sigue siendo bastante similar desde el 2018 para 20 diputados de lo que fue para 30. Con candados y eficiencia en el manejo de los recursos una ampliación de legisladores mejoraría la representatividad del Congreso sin aumentar su costo de operación. Falta ver si la reforma electoral le entrará al tema.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx