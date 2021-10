Más del movimiento progresista

“Durante el rompimiento entre las sesiones del poder legislativo, Lincoln movió a sus seguidores Whigs en una serie de debates con los demócratas en el preludio de las campañas políticas de 1840. Stephen Douglas, continuó de líder no obstante la derrota del Partido Demócrata en el Congreso…” Ronald C. White, Jr. A. Lincoln. Una biografía. Pág. 38.

\u0009No cabe la menor de las dudas que los demócratas “gringos” saben hacer política y de historia apuestan por los acuerdos y el reconocimiento eterno de sus militantes y aliados. Tal es el caso del hoy canciller Marcelo Ebrard Casaubón que los ayudó de forma abierta y decidida en la campaña de Hilary Clinton en 2016 como coordinador del voto latino mientras a la par abrió camino en EUA al hoy presidente de México.

\u0009Por eso en la última entrega escribí que soplan vientos favorables para su causa ya que, con la venida a Palenque, en el sureste mexicano, de un demócrata de abolengo y tradición como lo es John Kerry en el marco del programa comunitario: “Sembrando Vida”, el canciller se apuntó importantes puntos a su legítima aspiración presidencial.

\u0009Por cierto, el programa social se me hace de lo más interesante de acuerdo con lo siguiente: “Con ese compromiso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que nuestro país hará su parte para alcanzar los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono y caminar hacia una transición energética los cuales serán presentados por Estados Unidos en Escocia…” se leyó en la prensa de circulación nacional.

\u0009Lo anterior en consonancia con otro gran demócrata amigo de Marcelo Ebrard Casaubón que al retirarse de la política después de una polémica elección que llegó a la Corte Suprema del país vecino del norte, es uno de los ambientalistas más prestigiados del orbe, me refiero al gran Albert Arnold Gore. El litigio que referí líneas atrás por la presidencia de su país se llamó: “Bush v. Gore”.

\u0009Por cierto, lectora y lector a propósito del canciller en la última entrega a esta gran casa editorial prometí narrar de cómo nos ayudamos por primera ocasión Marcelo Ebrard Casaubón y el que esto escribe; fue en el marco de dos accidentes fortuitos en la tierra de “la eterna primavera” uno producto de sus torrenciales lluvias y el otro algunos dicen no me consta fue provocado.

\u0009Un sábado regresaba del sur de Morelos, cuando mi secretario auxiliar me informó que el jefe de gobierno del DF, hoy CDMX, se había quedado varado en el club de golf Cuernavaca, ya que por la torrencial lluvia de esa noche se derrumbó una gigantesca y vieja palmera al centro sur de la ciudad, por lo que de inmediato sugerí mandar al entonces director de servicios municipales, el hoy presidente municipal para que la quitara lo cual se culminó con éxito rotundo.

\u0009Informado de lo antes narrado subí tranquilo a la colonia del bosque al norponiente de la ciudad, a constatar una vez más el misticismo de la ciudad ya que producto del mal tiempo allá arriba había una neblina que se me figuró a la de cualquier ciudad boscosa de la Europa continental. Fui invitado a una cena de gala con la casi hoy extinta colonia extranjera de Cuernavaca.

\u0009Estando en plena degustación entró mi secretario auxiliar muy alarmado un joven, inexperto, con nulo oficio político y me informó que se estaba quemando el mercado Adolfo López Mateos, que por cierto en estas fechas cumple años, cuando levanté la vista me percaté de una mancha rojiza en el centro de la ciudad, que se me figuró como el incendio del clásico de Joseph Rudyard Kipling: “El libro de la selva”.

\u0009Por lo que inmediatamente se me vino a la mente que unos días antes intentando ponerle las caricaturas en el televisor a mi hija mayor Camila Martínez Álvarez, vimos un documental de que uno de los mejores cuerpos de bomberos del mundo es el de la CDMX, por lo que inmediatamente llamé al hoy canciller y mandó el equipo que afortunadamente sofocó el descomunal incendio.