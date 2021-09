María Gabriela Dumay: quiero que me regresen mi museo

Nada como hablar de todo, textualmente entre céfiros y trinos de septiembre, una mañana lluviosa con olor a café, humus al chipotle y galletas dulces. Al acercarme a su edificio miré a las alturas y ahí estaba María Gabriela, como reina en su balcón, con un cigarrillo entre los dedos y su mirada de apacible mar, vestida de rojo gerbera que hacía juego con su cabellera y sus hermosos anillos.

María Gabriela es la artista, la poeta que ama los días grises, porque le traen una infancia azul de cordilleras. Es la que invita al diálogo:

Amigo, te estoy invitando

a la palabra,

la que desnuda el alma

la que rompe el silencio

y nos deja indefensos en las verdades

que el pudor o el

miedo nos callan...

Es la madre que nombra cada día el nombre de Francisco, su hijo.

Tu voz ya no está para nombrarme

ni tu risa

ni el reclamo

y mi nombre se queda colgando de la nada

en la imperceptible noche

ausente de tu sombra

Y es que platicar con Gabriela es cómo si le faltaran largos minutos a las cortas horas que vuelan al estar con ella, porque todos los cuentos y recuentos no llegan con la misma prontitud con la que se esfuman esos cortísimos momentos.

—¿Más café?

—Sí, muchas gracias...

Y la cadencia de la plática continúa sin detenerse ni un instante y, sin embargo, hablamos tan poco de todo lo que ella encierra en su casa y en sus saberes.

—Yo quiero que me regresen mi Museo de la Ciudad de Cuernavaca para convertirlo en un museo de verdad, porque el museo es sólo un espacio cultural que no tiene acervo, y es muy importante que tenga el suyo propio. —Me dice firmemente convencida.

Con esta idea en mente, piensa hablar con una gran cantidad de amigos escultores y pintores para que le donen una obra mediante un fideicomiso, y les permita conservar la propiedad del objeto y no se pierda. Ella ruega que José Luis Urióstegui, a quien considera un hombre con cultura, le devuelva su museo.

María Gabriela, nuestra otra chilena mexicana, salió de Chile en marzo de 1974 como asilada política, estando casada con el Secretario de Cobre y Metales no Ferrosos del gabinete de Salvador Allende, por lo que tuvieron que salir tras el Golpe de Estado directamente a la Ciudad de México, traídos por el expresidente Luis Echeverría en un avión de Mexicana de Aviación, conjuntamente con otras trece personas.

Sabe lo que es cambiar de lugar a menudo y ahora ama a Cuernavaca como su hogar, en donde ha vivido desde 1992, aunque llegó a la Ciudad de México hace 47 años. Recuerda haberse hospedado en el ex Casino de la Selva la primera vez que vino a Cuernavaca, y dijo que algún día vendría a vivir aquí, y aquí está, haciendo amistades y haciendo Arte.

«Poco a poco las calles se van haciendo tus amigas. los lugares van teniendo un sentido, porque un lugar es sólo un lugar mientras no haya un recuerdo, un encuentro, un momento en ese lugar, y Cuernavaca se ha ido haciendo la amiga que reconoce mis pasos. Cuando llego a algún lugar, de alguna manera ese lugar me reconoce, la gente me reconoce, la quiero y me quiere. Pero cuando hay que cambiar de lugar:

La casa se convierte en cajas

impúdicas cajas de cartón

de huevos, de detergente,

y hasta papel de baño

cajas vacías, abiertas y mudas

esperando devorar mi mundo.

Madame Dumay, como la llamarían en Francia, llegó al mundo del Arte a través de la arquitectura y, en algún momento, hizo un doctorado de Historia del Arte y Museología en la Sorbona de París, ya que siempre fue importante para ella porque su padre nunca le regaló libros de fantasía, le regalaba libros de pintura o escultura, como aquel libro de Edward Munch, cuando ella tenía escasos cinco años, y el cuadro, "El Grito", la hacía sollozar porque “le dolía mucho” al personaje. Ese fue su primer encuentro con el Arte. Así que la pintura, la escultura, incluso la música, las considera lenguajes que se comunican con la parte más espiritual y más bella del ser humano.Porque sí que es una mujer muy espiritual, y le gusta hacer meditaciones los fines de semana. Ella siente la necesidad de dar amor a todo lo que la rodea, y eso incluye a un personaje al que ella llama el Padre Universal de todo lo creado, aunque no puede amarlo en lo intangible, y lo ama en su creación y en todo cuanto la rodea.

Gabriela ha vivido del y para el Arte, y antes de vivir en esta ciudad ya escribía sobre Cuernavaca y Morelos en una revista que se llamaba "Arte y Artes", de Tomás Bondi, publicando a Rafael Cauduro, a Victor Manuel Contreras y a los grandes artistas que tiene Morelos, porque Morelos —me dice María Gabriela— es el Estado con más artistas per cápita del país.

Cuando llegó a estos lares tuvo en su haber tres galerías, que desafortunadamente cerró por distintas razones; la última, por la pandemia, aunque para María Gabriela la peor pandemia es la del miedo. Creó y dirigió el suplemento cultural del Diario de Morelos durante unos seis u ocho años y dirigió el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Ha procurado siempre que sus artistas se internacionalicen, enviando su obra al extranjero a través de publicaciones, como así lo pude constar hojeado su magnífico libro “60 Artistas Plásticos en el Borda”, en el que me contó los pormenores de cada artista que aparecía entre las hojas. Así de generosa.

También es tanatóloga, otras de sus “locuras”, como ella misma lo expresa, porque siendo arquitecto de un puesto muy importante en Grupo Fimex, un día se le ocurrió que con esa carrera nunca iba a ayudar a nadie, ya que la arquitectura es para gente con solvencia económica. Entonces decidió estudiar también psicología transpersonal, especializándose en Tanalogía, y se fue a Estados Unidos para ser parte del taller de Elisabeth Kübler-Ross, pionera en este rubro, aunque Elisabeth ya no daba clases por su avanzada edad, pero sí la daban sus discípulos. Desde entonces ha trabajado en esa disciplina atendiendo a enfermos terminales, y a sus familias, en general.

«Si alguien me preguntara que haría si supiera que hoy voy a morir, seguiría platicando contigo. No tengo deudas de ningún tipo, ni morales ni emocionales. Soy feliz», me dijo con esa mirada, que no se olvida fácilmente.