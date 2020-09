Maquiavelo le dijo a AMLO: "No le pegues en la bolsa al pueblo, porque te tiran de la silla"

Desde la perspectiva nuestra las causas de las actitudes personalistas; egoístas; e individualistas de quienes ya no reciben recursos económicos del Erario para ejercer el oficio de periodistas.

Primera. Andrés Manuel desapareció todas las direcciones de comunicación social, prensa, televisión y medios, de todas las secretarías y oficinas del Gobierno Federal; cuyo efecto principal es que esas dependencias ya no tienen una partida para atender a la prensa.

Segunda. Creó una sola dirección en esta materia, que se maneja desde la Presidencia de la República, y ahí ya no hay presupuesto para las dependencias oficiales, y menos para quienes vivían bien, del ejercicio de “su libertad de expresión” que es hoy la bandera más socorrida para decir que el Presidente la está coartando.

Tercera. Andrés Manuel se convirtió en su propio promotor y difusor de sus acciones como Presidente de la República; dos años de conferencias mañaneras se concretan en esta frase “Andrés Manuel es la nota”. El Presidente es la noticia. No necesita mensajeros, ni medios que lo alaben; por supuesto no es lo mismo que hable un periodista equis, a que sea el Presidente de la República el que exprese, porque además tiene el derecho de hacerlo, sus opiniones en cuanto a las críticas, y además rompió el molde, de parafraseando a López Portillo, recordarán ustedes que él decía: “Les pago para que me peguen”, en obvia mención de los medios de comunicación.

Es elemental parafrasear los consejos que Maquiavelo le daba al príncipe para gobernar; para nosotros se traducen en lo siguiente: “Andrés Manuel, lo les pegues en su bolsa a los periodistas, porque como si fueras mosca; te van a querer matar a periodicazos; tú has sintetizado expresando que eres el Presidente más agredido”; pero aquí valdría la pena referenciar al Quijote De La Mancha, que cuando se dirigía Sancho le decía: “Sancho, los perros ladran porque nos movemos.”

Es evidente que los diferentes periodistas de los distintos medios masivos de comunicación, escrita, televisión, cine, radio, redes sociales y otras, por decir lo menos, son cínicamente incorrectos porque les han cortado la posibilidad de seguir succionando las ubres oficiales, en cuanto a la forma en que han vivido y se han enriquecido los últimos años.

Termino esta nota con un ejemplo que ilustra este gran escándalo, en el que está involucrado Andrés Manuel y los medios de comunicación: Enrique Krauze ha recibido de los gobiernos anteriores, y así están en las declaraciones fiscales y consta, 119 millones de pesos de publicidad oficial; de los otros no me ocupo, porque se les podría calificar, a ellos sí, de sicarios, que se quejan sin razón de que le están coartando su libertad de expresión; si esto fuera así, yo no estaría publicando estas notas, y tampoco se hubiera dado a la publicidad el manifiesto de más de 600 personas, que ellos se autocalifican de intelectuales; y no estaría ese manifiesto en las redes circulando profusamente como ha ocurrido hasta ahora.

Andrés Manuel síguete moviendo. Sigue gobernando para los que menos tenemos. Nosotros estaremos contigo en el año 2021 para hacer realidad y obtener una vez más una victoria millonaria de personas en las urnas; sobre todo para que superemos el número de Diputados Federales y logremos nuevas gubernaturas para incrementar el desarrollo de la Cuarta Transformación, y que tu sigas siendo como hasta ahora el mejor Presidente que ha tenido el país.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com