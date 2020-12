Mañaneras, ejemplo de democracia y libertad de expresión

DEMOCRACIA MEXICANA

Más de 500 conferencias matutinas dictadas, explicadas, sintetizadas por Andrés Manuel de sus acciones y planes de gobierno, son la expresión más clara, no sólo en México sino en el mundo, de un

Presidente que quiere a México y a los mexicanos, y sobre todo que la libertad de expresión no sólo se respeta, se alienta, de ahí la derogación de esta ley de imprenta de la que hablamos la semana anterior; y hoy para ratificar, a pesar de las permanentes arengas y conflictos que plantean periodistas y otros que no lo son tanto, que claman por más libertad, e incluso algunos porque se suprimieran “las mañaneras”.

Si usted que me honra leyendo estas líneas reflexiona sobre lo que ha sido para México y para el mundo, que tengamos un Presidente que día y noche piensa, actúa, vela, planea, realiza y ve hacia el futuro por México como Andrés Manuel, no encontraremos en todo el orbe, alguien siquiera que pudiera hacer algo de lo mucho que él realiza día a día.

La libertad de expresión más clara es que el Presidente cada mañana dice, sostiene, afirma, y no es demagogia ni retórica, que el país está enfrentando con éxito una de las calamidades más graves que ha padecido en su historia como es la pandemia derivada del coronavirus; se está atacando con lo que hay; había un desastre en las unidades hospitalarias, más de 300 abandonados, y hoy finalmente nuestra realidad nos pone frente a la pandemia, y que desafortunadamente no se cuenta con los recursos humanos, infectólogo, especialistas, ni materiales, y mucho menos con las vacunas que ya son una esperanza, porque es inédito para el país; jamás habíamos padecido un azote como éste, como ha ocurrido por ejemplo en Corea del Sur donde ya tienen experiencia incluso, porque han atravesado dos epidemias y pandemias y ésta también; incluso nosotros con la experiencia negativa que vivimos en la época de Calderón tres días de H1N1, y quienes enriquecieron con esas vacunas, hoy es diferente, tenemos un Presidente honrado, que erradica la corrupción; que sin embargo nosotros en esta tribuna, libre y democrática, ratificamos que desafortunadamente hay filtrados en el gobierno, hay inclusive parientes del Presidente que han sido deshonestos, y que desde nuestra perspectiva deben, recibir el castigo previa a la investigación que se haga de ésto, sean hermanos parientes e hijos, o con los más cercanos; porque no es justo que porque algunos funcionarios, exfuncionarios o parientes del Presidente, en su esfera de acción cometan ilícitos, y que por esto se juzgue al Presidente y sus acciones de gobierno; en esto desde luego que Andrés Manuel tiene la prioridad, y seguramente con ejemplos, a pesar de que se trate de sus familias, podemos resolver esta grave problemática.

“Las mañaneras” han sido un fiel ejercicio y enriquecimiento democrático de gobernar; no hay en ejemplos de gobierno de la izquierda como el tiempo que lo ha hecho Andrés Manuel hayan logrado los triunfos que él se anota día a día; incluso las calificadoras internacionales han ratificado el grado de inversión en nuestro país y la confianza que se tiene; y como un dato adicional hay que señalar que hoy el dólar se cotizó a menos de 20 pesos; es decir a 19.80 pesos, lo que también es un apoyo importante para el país.

También en las mañaneras se ha dado cuenta de los ardides y las alianzas que está realizando la iniciativa privada con el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, para unificarse, y en junio 6 del año 2021, quieren a como de lugar impedir que Andrés Manuel tenga la mayoría en la Cámara de Diputados Federal; si esto fuera para bien de México lo aplaudíamos; pero en realidad es para seguir en las canonjías, en el incremento de la corrupción, y que como lo acaba de señalar Nieto, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el último sexenio, el Presidente de la República -Peña Nieto y Videgaray- por sus puestos no podían estar ajenos a los actos de corrupción que cometieron con la estafa maestra y todo lo que esto ha traído; por ello pensamos que es muy importante que “las mañaneras” sigan siendo lo que el país necesita, y que Andrés Manuel no ceje en eso, porque de esa manera la libertad y la democracia se siguen incrementando, y sobre todo México sigue asegurando su presente y su futuro.

Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com