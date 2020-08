¡Lozoya exhibe la corrupción de Salinas, Calderón y Peña Nieto!

SALINAS

En cien años la consigna política -1920-2018- entre presidentes de México fue la complicidad sin importar los colores de cada partido.

Salinas, acusado de tráfico de influencias al haber logrado contratos millonarios para su primogénito; según constancia en la denuncia penal de 63 páginas presentada por Lozoya, y que está siendo realidad uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, exhibir públicamente las redes de la corrupción y la impunidad; los dos elementos que van de la mano, la gran impunidad que origina la corrupción; y ésta como efecto de que no haya castigo para los delincuentes.

CALDERÓN

Calderón celebró los años 2010 y 2011 y ya era contacto de Odebrecht Lozoya, un contrato para, según la historia, convertir a México en el gigante de la Petroquímica nacional con proyección mundial. Celebraron contratos en condiciones leoninas para México, al extremo de que se pactaron penas en dinero, millonarias, que México se había comprometido a proporcionar a Odebrecht y sus filiales los insumos de gas, entre otros, para que México tuviera el auge señalado en Petroquímica. Esto desde luego se sabía que iba a ser imposible de cumplir, y en consecuencia se han estado pagando millonarias multas, que seguramente podrán, inclusive nulificar ese contrato, si como está ocurriendo se acredita la corrupción, el dolo y la mala fe de Calderón y sus colaterales, en los que obviamente está Lozoya, y que trae como consecuencia una corrupción impresionante, y quizá vale la pena llamar la atención de quienes nos honran leyendo esta columna, de que por primera vez estamos conociendo al desnudo las cuevas, los recovecos, las lagunas, las rendijas de este mal endémico a nivel del Ejecutivo Federal.

PEÑA NIETO

Peña, Videgaray, y otros funcionarios de ese nivel son imputados por Lozoya, por la corrupción derivada, entre otros, de buscar la aprobación de las reformas energética, fiscal, educación y otras, con pagos que realizó Lozoya, que según consta en la denuncia, recibió instrucciones y presiones en su momento de parte de quién era el Secretario de Hacienda y consejero de Peña, y que en su momento como ya lo conocimos, fueron erogaciones millonarias, incluso en la denuncia dice Lozoya, que tanto Anaya como Cabeza de Vaca, Domínguez y otros elementos del PAN, en su oficina le pidieron 50 millones de dólares; si bien es cierto que todas estas afirmaciones se deben probar, por lo pronto la salud política de México se cura, porque se acabaron los misterios, y gracias a la forma en que Andrés Manuel gobierna, ya hoy, al alcance de cualquiera que tenga una televisión y las redes sociales, nos hemos enterado de las profundidades de esos hechos de corrupción.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE ESTAS ACCIONES DE CORRUPCIÓN Y SU COMBATE?

En primer lugar México y los mexicanos, porque los misterios se han develado; las actitudes estoicas y de actos de contrición han pasado a segundo término, porque el cinismo, las caras de los corruptos, negar como lo ha hecho el actual gobernador de Querétaro, que su secretario particular durante 15 años le sirvió, el recibió los millones, y dice que no se enteró, eso es un desvergüenza cínica, porque es evidente, está en los vídeos, que la corrupción llegó a sus más altos niveles, y que lo menos que se puede esperar, es que esa gente, que ya los he enumerado, Domínguez, Cabeza de Vaca, y los demás personajes nieguen, lo que no admite la menor duda de que se hayan enriquecido y hayan cometido esos actos de corrupción. Hoy sabemos, gracias a la forma en que lo ha manejado Andrés Manuel, cuáles son los alcances de la corrupción en las más altas esferas políticas, administrativas, legislativas, ejecutivas y otras, con la entrega de millones de pesos a los miembros de diferentes partidos políticos como ya es del dominio público.

2021 AÑO DE MORENA Y DE ANDRÉS MANUEL

Otro beneficio está a la vista, en el año 2021, y estos tiempos políticos no los inventó Andrés Manuel, son consecuencia de la denuncia de la corrupción, servirán para que MORENA incremente su número de Diputados Federales y obtenga más gubernaturas para seguir gobernando en beneficio de todos los mexicanos.

CONCLUSIÓN

La historia está presente. Es una realidad. La corrupción presidencial de los años que hemos mencionado quedó desnuda y a la vista de todos. Andrés Manuel sigue teniendo nuestra confianza, nuestro voto, que ratificaremos para bien de México y los mexicanos en el año 2021.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com