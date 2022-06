Los retos de la oposición en Morelos

En el estado de Morelos la carrera por la gubernatura ya inició. El destape de varias y varios aspirantes, en particular de Morena, manifestando su intención abierta o velada de buscar la gubernatura del estado es la confirmación que desde la principal oficina de Palacio Nacional, se dio el banderazo de salida. Ningún aspirante se hubiera atrevido a abrir sus cartas sin la bendición respectiva de quien manda en ese movimiento, ahí opera la máxima de don Fidel: el que se mueve no sale en la foto. Me refiero por supuesto a Fidel el nuestro, el líder histórico de la CTM, no me refiero a Castro.

Sabemos que la decisión de quien será el o la abanderada, se tomará con el viejo método del dedazo, sin embargo, los aspirantes tienen que hacer lo posible por aparecer bien posicionados en las encuestas, ya que estas pueden influir en la decisión final. Algunos y algunas son ampliamente conocidas y conocidos, otras y otros tienen que empezar por el principio, hacer que la gente las conozca.

También del lado del gobierno del estado, el futbolista se está moviendo y aparece en mítines de Morena sin ser formalmente afiliado, aprovechando su condición de protegido del jefe máximo, todavía y a pesar de todo el desastre en Morelos. El gobernador también tiene sus corcholatas y quiere jugar con Morena, el PES es historia.

Por el lado de la oposición aún no se perciben claramente a posibles aspirantes. El alcalde de Cuernavaca sería un aspirante natural, sin embargo, se ha dedicado de lleno a su trabajo en el municipio, enfrentando la mayor de las crisis de la capital en toda su historia, por cierto heredada de un alcalde emanado de Morena y previamente de la administración del futbolista; para colmo ocurrió el incidente en el puente del Paseo Ribereño.

Por otro lado un senador por Morelos, se estuvo moviendo con la intención de posicionarse como candidato natural. Últimamente le ha bajado a su proselitismo, seguramente por las investigaciones y las detenciones que llevó a cabo la FGR a una de sus operadoras más cercanas.

De parte de los otros partidos de oposición no se perciben aspirantes con presencia relevante. Me parece que este escenario es una gran oportunidad para que de la ciudadanía surjan mujeres y hombres capaces, honestos, con capacidad y preparación, que puedan representar una alternativa más fresca para gobernar el estado.

El reto que tienen los partidos de oposición es lograr construir la unidad en torno a un proyecto de estado y en torno a una candidatura que pueda representar a todas y a todos. La oposición sabe perfectamente que ningún partido por sí solo podrá enfrentar con éxito la elección del 24, cuando del otro lado se perfila una elección de estado, con los recursos de los gobiernos federal y estatal volcados en torno a la candidatura oficial.

El reto implica un ejercicio de los partidos de oposición de humildad y reconocimiento que no se encuentran en la mejor de las condiciones ni tampoco están en el ánimo de la gente.

Los escándalos de las dirigencias nacionales del PRI y del PAN han calado en los electores; en el caso del PRD es muy preocupante por la imparable tendencia a su extinción; sin embargo en Morelos existe un perredismo en pausa, o que emigró a Morena, que puede resurgir si se hace lo que se debe hacer.

El reto de la oposición es voltear a ver a la ciudadanía para buscar a los mejores perfiles que encabecen en unidad, las principales candidaturas en el estado, en los municipios y en las diputaciones.

Esto sería un ejercicio que ayudaría en el corto plazo a oxigenar el ejercicio público en el estado; sería el mejor camino para iniciar un relevo político y una renovación de cuadros que ayudaría mucho, sin duda, a nuestra incipiente democracia, y a regresar poco a poco, la confianza de la gente en la política.

Morelos ya no aguanta otro sexenio perdido como el actual, otra ocurrencia de votar por quien no tiene la mínima capacidad para gobernar. Esperamos que la lección haya sido aprendida por la ciudadanía. En Morelos nos tocó lidiar con la ignorancia enciclopédica de quien ve la política como un tema de beneficio personal y con la frivolidad de un partido de futbol; con respeto al deporte.

El reto de la oposición es regresar a Morelos al camino de la seguridad, del desarrollo y de la paz.