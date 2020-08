Los profes se llevan pesado

Los aspirantes a dirigir la sección 19 del SNTE se insultan fuerte, pelean sucio y son todo menos el ejemplo que el magisterio deberían ser.

La pausa que, entre reformas laborales y Covid-19, mantiene a Gabriela Bañón como representante de los maestros de escuelas públicas de Morelos (su gestión estatutaria habría concluido hace varios meses y bien sabemos que no está en su interés alargar más de lo necesario su encargo), ha servido para que los ánimos se calienten aún más y las patadas bajo la mesa entre los aspirantes sean una constante que incluye difamación, campañas negativas, y, peligrosamente, el fomento al odio. Las redes sociales, espacio donde los maestros son especialmente activos, son la arena de la lucha entre los contendientes ocultos en cuentas falsas o páginas disfrazadas de noticias que son compartidas sin valoraciones previas (como ocurre siempre con las fake news). Probablemente los aspirantes a suceder a Gabriela Bañón no sean del todo inocentes, pero hasta ahora no hay denuncias jurídicas en contra de alguno de ellos por las conductas de que se les acusa en las redes, y en la mayoría de los casos, se estima que no se presentarán.

Lo que se evidencia en las campañas por la dirigencia del sindicato magisterial es una insana ambición de poder sobre una organización que debe ser mucho más importante en términos políticos y económicos, de lo perceptible desde fuera. Probablemente lo sea, a Gabriela Bañón le tocó una gestión frente a un marco jurídico que redujo los poderes e influencias evidentes que el SNTE tuvo hasta la primera década del siglo. La contrarreforma, según parece, habría restaurado esos poderes haciendo a la dirigencia sindical un espacio de control real en la asignación de plazas, destino de recursos económicos como créditos de todo tamaño, cambios de adscripciones, y muchos otros “beneficios” que para llegar a los maestros tendrían que pasar primero por el palomeo sindical. Si un dirigente corrupto llegara al espacio, podría hacer el negocio de muchas vidas.

Probablemente en esa ambición radica el hecho de que no hay propuesta alguna en las precampañas por la dirigencia del SNTE. Se tejen, eso sí, redes de apoyo y compromisos futuros, créditos, plazas, cambios de planteles, no propuestas en beneficio del magisterio sino de camarillas. Y para suplir la falta de plataformas políticas, se trata de restar apoyos al contrario mediante acusaciones, rumores, falsedades, o lo que se tenga a mano para disminuir los probables apoyos que los otros tuvieran. Pareciera que los aspirantes dicen al magisterio “yo no tengo ninguna idea, pero mis adversarios son malvados comeniños”, y los maestros, mucho más sensibles que racionales en estos menesteres, acaban palomeando a quien consideran que no come niños como el mejor líder sindical que podrían tener. Probablemente por ello la legitimidad y relativo respaldo a los dirigentes dura tan poco en el SNTE.

Así la democracia se desaprovecha, la oportunidad de tener un espacio para elegir a los mejores se anula por las limitaciones de los aspirantes y la falta de exigencia de los electores.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx