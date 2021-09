Los órganos autónomos y su evolución

La evolución de la teoría clásica de la división de poderes en el que se concibe el poder único del Estado, en los tres poderes tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha permitido que en la actualidad se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus actividades; por lo que, ha permitido la creación de organismos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas a nuestra máxima ley. Las actuaciones y facultades de dichos organismos no están sujetos ni atribuidos a los depositarios tradicionales del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a los que se les han encargado funciones específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya el objetivo y finalidad de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado. Son órganos indispensables en la evolución contemporánea en un Estado de Derecho. Desde la década de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional. Con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México cuya autonomía constitucional data de 1980, desde 1993 en adelante, en que se otorga autonomía al Banco de México se produjo un vertiginoso incremento de órganos constitucionales autónomos. Así, se incorporan a la Constitución el Instituto Federal Electoral en 1996 (hoy Instituto Nacional Electoral, INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1999. Órganos pioneros, que constituyen lo que podemos denominar la “primera generación” de órganos constitucionales autónomos en México. Más recientemente se otorgó autonomía al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República, estos dos últimos en 2014. Este conjunto de órganos, todos ellos establecidos en el actual sexenio, constituyen lo que se denomina la “segunda generación” de órganos constitucionales autónomos en México. Este incremento de órganos autónomos con rango constitucional genera de inmediato diversas interrogantes: ¿qué son exactamente los órganos constitucionales autónomos? ¿Por qué se elige esta figura legal para llevar a cabo nuevas funciones de regulación, evaluación y control? ¿Cómo se organizan los órganos autónomos mexicanos? ¿Cuál es su rango dentro de la estructura de poderes del Estado? ¿Qué relaciones guardan, en términos de control democrático, con los órganos tradicionales del gobierno?

¿Qué son los organismos autónomos? Los organismos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en nuestra carta magna y que no se adscriben ni se encuentran subordinados a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional. Son órganos públicos que ejercen una función primordial y específica del Estado; tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos. Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía propia prevista directamente por la Constitución Política o la ley, dada la especialidad de sus funciones. ¿Por qué se crearon los organismos autónomos?

Durante el absolutismo, antes del siglo XVIII, el monarca concentraba todas las funciones en él, es decir, el gobierno tenía la característica de ser unipersonal y todopoderoso. Así, el rey solo era responsable ante Dios. Más adelante, a grandes rasgos, durante los movimientos de independencia y de las revoluciones del siglo XVIII, prevaleció la idea que si el poder no está limitado lleva al abuso y a la arbitrariedad. Se pensó que si el poder se distribuye entre varias instituciones u órganos del Estado, estos simultáneamente se controlarán, se distribuirán las facultades y ninguno de dichos poderes prevalecerá sobre los demás. El 19 de abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución mexicana para “eliminar el fuero constitucional”. La noticia causó revuelo rápidamente ya que el fuero ha ganado mala fama en la discusión política en México durante los últimos años. Luego de esta reforma surgen algunas preguntas: ¿qué es realmente el fuero? ¿Es sinónimo de impunidad? ¿Realmente fue eliminado? Es importante señalar que, en el mundo, existen dos tipos de fuero. El primero es una protección otorgada exclusivamente a los integrantes del parlamento (el Congreso de la Unión en México) para que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. El segundo tipo de fuero es una inmunidad procesal. Existe un grupo de funcionarios públicos —no sólo legisladores— que no pueden ser procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera por el Poder Legislativo. En México, esta inmunidad está contenida en el artículo 111 constitucional, el cual establece que, para proceder penalmente contra determinados servidores públicos, la Cámara de Diputados debe declarar por mayoría absoluta si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. El proceso descrito en el artículo 111 es conocido, formalmente, como declaración de procedencia y, popularmente, como desafuero. La reforma permite ahora sujetar al presidente a juicio político, con la única salvedad de que la Cámara de Diputados requerirá mayoría calificada en lugar de la mayoría absoluta que necesita para el resto de los funcionarios; además, ésta modificó el artículo 111, eliminando la declaración de procedencia y permitiendo que los funcionarios públicos —incluido el presidente— puedan ser imputados penalmente, en observancia de las garantías constitucionales. El único candado añadido a la Constitución es que, una vez que el juez determine la vinculación a proceso del funcionario, puede imponerle cualquier medida cautelar durante el proceso y hasta la sentencia condenatoria, excepto la prisión preventiva y la suspensión temporal en el cargo.