Los organismos autónomos son producto del avance democrático

En el año 2000 se dio la primera alternancia en México y en Morelos y con ella llegaron importantes reformas tendientes a generar pesos y contrapesos democráticos al poder ejecutivo. En esta lógica se crearon diversos organismos autónomos. Así por ejemplo en Morelos tenemos los siguientes organismos con ese carácter: la UAEM, la Comisión de Derechos Humanos, el IMIPE (Instituto Morelense de Información Pública y Estadística), el IMPEPAC (Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana), el IDEFOMM (Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos), la FGE (Fiscalía General del Estado), el IMM (Instituto de la Mujer), el TEE (Tribunal Estatal Electoral), entre otros.

La importancia que otorga la autonomía radica precisamente en la capacidad para tomar sus propias decisiones con independencia de los poderes del estado. En algunos casos como la UAEM y la FGE, la autonomía también es financiera, es decir, su presupuesto está indexado en un porcentaje establecido en la ley respecto presupuesto total del Estado. Es un tema pendiente para las demás instituciones autónomas.

No podríamos tener certeza, confianza e imparcialidad en las elecciones si el órgano electoral dependiera de uno de los poderes del estado, como lo fue en la era hegemónica del PRI en donde el gobierno organizaba, calificaba y ganaba las elecciones. La actual autonomía del IMPEPAC le permite actuar con independencia y ahora aún más, ya que las consejeras y consejeros electorales los designa el INE a partir de un proceso de selección riguroso y transparente. Antes el Congreso estatal elegía a los consejeros electorales mediante un acuerdo de cuotas de partido, me tocó vivirlo como legislador.

No podríamos tener certeza como sociedad si el organismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos dependiera del gobernante en turno, cuando una de sus principales funciones es precisamente la de cuidar que las instancias del ejecutivo encargadas de la seguridad, la reinserción social (las cárceles), entre otras, hagan su trabajo respetando los derechos de la población. Evidentemente el trabajo de la CDH resulta en ocasiones incómodo para el poder, no podría ser de otra manera cuando el compromiso es con la sociedad y no con el gobierno.

En el caso de la FGE, a través del Ministerio Público es la representación social para investigar los delitos y perseguirlos ante los tribunales. Hasta antes de la reforma que crea la fiscalía con autonomía, me tocó presentar la iniciativa al Congreso del Estado, la entonces procuraduría del estado dependía del gobernador; la procuración de justicia era un instrumento de persecución contra adversarios políticos incómodos, además de complicidades desde la posición más alta del estado con grupos delincuenciales. Hoy el nombramiento y la permanencia del fiscal no depende del gobernador, su periodo es de 9 años y toca tres administraciones. Esta situación tiene muy molestos a quienes añoran los viejos tiempos de control político mediante la procuración de justicia.

En la legislatura XLVIII aprobamos la primera Ley de Transparencia que dio pie a la creación del IMIPE, órgano autónomo encargado de velar por el derecho ciudadano a la información pública. Este derecho garantiza que ninguna institución de gobierno o incluso partidos políticos escondan información o la utilicen con fines ilícitos para perjudicar a cualquier ciudadano. Garantizar este derecho exige tener autonomía de gestión.

La Constitución federal otorga a los titulares de los organismos autónomos de los estados de la república protección a través del fuero constitucional. Precisamente para garantizar que el trabajo que realizan no se vea amenazado por presiones políticas traducidas en denuncias penales sin sustento como le sucedió recientemente al fiscal morelense.

Así pues, la autonomía de este tipo de instituciones es un valor de la democracia que debemos defender y no permitir retrocesos que nos remitan a épocas superadas.