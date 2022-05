Los oportunistas de siempre, visitando Morelos

Aquí vivimos usted, yo, todos nosotros. Tiene muchos años que nuestra ciudad y nuestro gobierno ha sido abandonado por los políticos, nuestros representantes políticos. Caminamos, manejamos, por nuestras calles y muchas de ellas lucen abandonadas, como si nadie les interesara mejorarlas, parecen zonas de guerra, camina uno, dependiendo donde ande uno, con temor de que alguien lo asalte. Hace una buena cantidad de años, uno caminaba disfrutando el clima maravilloso que heredamos. Los gobiernos municipales y estatales se han encargado de dejarla deteriorarse y, posiblemente, buscar sólo su beneficio personal.

Ahora llegó un grupo de políticos, ninguno de ellos con capacidad de convocatoria en nuestro estado de Morelos, a invitarnos a sumarse al Frente Cívico Nacional, Capítulo Morelos, con muchos perredistas y ex perredistas que, dizque, con un proyecto para ganar la presidencia de la República y se hicieron acompañar del ex gobernador Graco Ramírez. Venían otros, como un senador, dizque independiente, Álvarez Icaza. No tienen capacidad de convocatoria. Uno no sabe por qué escogieron Morelos para hacer su campaña. Venía también Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete. Por ninguno de ellos apostaría mi pobre capital de fichas políticas. No entiendo porque seleccionan Morelos para hacer su campaña, quizás porque creen que somos muy tontos para hacerles caso; quizás porque creen que en el pasado otros oportunistas sin ningún arraigo en nuestra entidad vinieron para “salvarnos” y beneficiarse, como el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, con todos esos apellidos que explotan su herencia familiar. Recuerde usted, que su coordinador de campaña fue Jesús Ortega que no tenía nada que ver con Morelos de quien le pregunté a una investigadora amiga ¿Cómo lo ves? “Siniestro”, me respondió.

Pero por más que insistamos con los paisanos, yo soy nativo del sur de Morelos, que necesitamos de rechazar a todos estos oportunistas, no tengo ningún éxito. Y sin embargo, siguen viniendo, creyendo que somos terreno fértil para que “nos tiren el rollo” y nosotros caigamos tendidos ante sus mensajes para lograr la presidencia de la República. Nada tenemos que ver con estos “oportunistas”, nada, pero siguen viniendo.

Entre tanto nuestra clase política local ¿Cuál? Sigue en sus laureles. Ya ven, no importa si en su pasado reciente estuvieron colaborando con el último ex gobernador, hasta una senaduría le dieron. El actual presidente de la República, sin revisar nada más la hizo senadora.

Más que la presidencia de la República, lo que tenemos enfrente también, dentro de un par de años, elecciones para gobernador. Pareciera que los posibles candidatos están ahí agazapados, esperando el momento para destaparse. Usted ya se imagina quienes. Unos le apuestan al liderazgo del presidente de la República y a Morena, su partido. Uno de ellos está ahí como subsecretario de gobernación. Sin embargo, yo me pregunto si ahora tendrá el valor de no ceder. El daño que nos hizo al ceder en las anteriores elecciones es inconmensurable. ¿Sabe usted quién es? Otro está ahí en una alcaldía, apostándole al hartazgo en Morelos con el presidente de la República que perdona todo lo malo que sucede aquí, diciendo siempre que los problemas de corrupción y violencia son politiquería.

En las elecciones municipales pasadas, sin embargo, la ciudadanía de Cuernavaca y Morelos le dio una lección al presidente de la República. ¿Cree usted que le podemos dar una nueva lección al presidente o seguiremos como ahora y echando a perder nuestra bella ciudad y nuestro bello estado? Veremos.