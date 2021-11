Los ocho proyectos prioritarios en materia de agua

Hace un par de días el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, compartió a través de YouTube las conclusiones de una reunión que tuvo con Adán López Hernández, el Secretario de Gobernación; Germán Martínez, Director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); Gabriel García Hernández, Senador por Morena; Carlos Torres, integrante del área técnica de la Presidencia de la República e Isauro Martínez, integrante de la Dirección General de Ayudantía de la Presidencia.

En el video, el presidente anunció los proyectos prioritarios en materia de agua que deberán ser concluidos antes de diciembre de 2023. Son ocho en total para resolver diversos y en algunos casos añejos problemas de abastecimiento de agua en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Durango, Campeche y el Estado de México.

Se trata de la terminación de los proyectos relacionados con tres presas: Picacho y Santa María en Sinaloa y El Zapotillo, en Jalisco; la construcción de dos acueductos: uno para Xpujil, en Campeche, y el otro en la región de La Laguna (Coahuila y Durango) eje del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”. Así como la construcción del distrito de riego prometido al pueblo yaqui en Sonora; de los canales de riego Centenario, en Nayarit; y el rescate ecológico del lago de Texcoco, en el Estado de México. El presidente también informó que los responsables de cada proyecto fueron acordados en la reunión de trabajo.

El primer proyecto prevé avanzar en los canales de riego de la presa Picacho y el acueducto hacia Concordia, Sinaloa. “No es posible que tengan una presa y en la población no haya agua” dijo, y le encargó a Isauro Martínez, integrante de la Dirección General de Ayudantía que saque adelante este proyecto.

El ingeniero Cedric Escalante estará a cargo de la construcción de la presa Santa María y su sistema de riego, para garantizar agua a alrededor de 30 mil hectáreas al sur de Sinaloa.

El ingeniero Aarón Mastache quedó a cargo de cumplir el compromiso realizado por el presidente de construir un distrito de riego para los pueblos yaquis que asegure agua potable y para riego de esa región de Sonora.

Los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) serán responsables de concluir los canales de riego del Canal Centenario en Nayarit, para el riego de alrededor de 30 mil hectáreas; así como de la construcción de un acueducto de Escárcega a Xpujil, municipio de Calakmul, Campeche, para abastecer tanto a la población como a la actividad económica que genere la construcción del Tren Maya.

El titular de la Conagua, Germán Martínez, trabajará en la conclusión de las obras adicionales a la presa El Zapotillo, proyectadas para garantizar que no se inunden los pueblos aledaños en el estado de Jalisco.

El proyecto Agua Saludable para La Laguna será responsabilidad del senador Gabriel García Hernández, a quien el presidente le pidió pedir licencia para hacerse cargo del proyecto. El plan incluye la construcción de un acueducto de alrededor de 50 kilómetros para llevar agua de la presa Francisco Zarco en Durango hacia La Laguna.

Por último, el presidente mencionó el proyecto de rescate del lago de Texcoco, en donde se pretendía construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El proyecto contempla la creación de áreas de esparcimiento y canchas deportivas.

Sin duda importantes proyectos de infraestructura que ayudarán a resolver problemas puntuales y locales. Pero llama la atención que muchos de ellos no estarán a cargo de la CONAGUA, algunos incluso, no estarán a cargo de especialistas, sino de personas cercanas al presidente, lo que comprueba una vez más que en este sexenio se premia más la lealtad que la capacidad. También llama la atención que no hay proyectos para rescatar nuestros ríos de la contaminación, ni para preservar nuestros acuíferos y nuestras cuencas. Lástima.