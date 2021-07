Los nombramientos manchados

Francisco Hurtado y Hertino Avilés son dos personajes del derecho impecables en Morelos. Con hojas de servicios dignas de presumir, debieron ser nombrados hace tiempo por el Congreso para los espacios de magistrados a los que concursaron ambos; pero la falta de acuerdos, la sospecha, y el señalamiento de quienes integrarán la próxima legislatura los que podrían concluir las designaciones ensucian las posibilidades reales y hasta deseables para ambos candidatos a magistrados.

La actual legislatura, que concluirá sus labores en agosto próximo, arribó al Congreso señalando a sus antecesores de haberse abrogado la facultad de realizar nombramientos de organismos públicos justo antes de irse. Sus antecesores fueron acusados como autores de múltiples desaguisados y abusivos designadores de titulares y consejeros de organismos “nombramientos de Graco” les llamaron tanto los legisladores como quien se estrenaba como gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Así, en términos discursivos, los actuales diputados se excluyeron de la posibilidad de realizar nombramientos antes de irse sin someterse a los mismos señalamientos que se hicieron sobre sus antecesores.

Pero en procesos legislativos, una cosa es la percepción ciudadana y otra la legalidad. Los diputados de la LIV Legislatura seguirán siéndolo hasta el último día de su encargo. Así, los nombramientos que podrían hacer hasta el 31 de agosto serían totalmente válidos en términos jurídicos, aún con las críticas que la LV Legislatura y mucha gente más pudiera hacer.

No es como que los diputados vayan a perder mucha popularidad si hacen los 11 nombramientos pendientes. A final de cuentas, de los 20 legisladores actuales, sólo dos alcanzaron a reelegirse, el resto perdieron sus elecciones o de plano no se postularon. Muchos de ellos vieron en su actual cargo el fin de sus aspiraciones políticas, por lo menos en el mediano plazo, así que el tema de la buena fama no debería ser un estorbo.

Entonces, se preguntaría cualquiera, ¿por qué la tardanza en hacer los famosos nombramientos? Y la respuesta es la misma que se ha repetido con muchas cosas durante la actual Legislatura: los diputados no pueden ponerse de acuerdo.

Los legisladores actuales demostraron ser prácticamente incapaces de ponerse de acuerdo en cualquier cosa. Incluso con la culpa que les podría venir al ser señalados por la falta de resultados, los 20 que ocupan el edificio del Congreso han sido inamovibles en sus posiciones, a veces defendiendo los intereses propios, otras por dañar los de otros. En el tema de los nombramientos, la sospecha es absoluta. “¿Qué gana tal grupo si se nombra a determinado sujeto y por qué no lo puedo ganar yo?” pareciera ser el excesivo cálculo de cada uno de los interlocutores. Gravísimo es que esa profunda desconfianza traducida ya en mezquindad, priva a Morelos de extraordinarios perfiles que deberían estar ya despachando en once posiciones del servicio público que los legisladores aún consideran como cuotas políticas. La gente no llega sucia, pero la desconfianza en el Congreso los mancha; peor, aunque las designaciones se guardaran unas semanas, nada garantiza que los nuevos diputados no arruinen su necesaria legitimidad.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx