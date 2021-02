Los impresentables

Con el Plan de Vacunación de lleno en nuestro país incluyendo a Morelos, iniciamos la semana más optimistas que nunca, sin embargo ante la llegada de tiempos electorales no todo puede ser miel sobre hojuelas, el ambiente cada vez se tensa más, cosa normal cuando el poder se pone en juego.

Uno de los casos más sonados dentro de este maremágnum político es la virtual candidatura de Félix Salgado Macedonio a la Gubernatura de Guerrero, personaje siempre polémico; muchos años pasaron ya desde aquella amenaza de golpes al veracruzano Dionisio Pérez Jácome (entonces Presidente de la Cámara Alta) por haberle negado el uso de la palabra en tribuna; en diversos momentos se documentaron conductas violentas e intolerantes, por algo le apodan “el toro sin cerca” sobrenombre que no le molesta en absoluto y usa para justificar su carácter explosivo, pero en esta ocasión el toro se ha acercado a terrenos más agrestes, porque una cosa es tener fama de “broncudo” y algo muy distinto es ser acusado de violador.

Movimiento Regeneración Nacional, es un partido empeñado en ser su propio enemigo, ante la falta de una oposición seria y efectiva, asume también el rol antagonista y lo ejecuta con una eficacia que ya quisieran en el PRI o el PAN, Salgado Macedonio representa un verdadero polvorín y pone en riesgo la factibilidad de éxito de la 4T no solo en la Entidad vecina sino a nivel nacional, no se trata de postulantes incómodos como pudo ser en su momento Napoleón Gómez Urrutia, sino de algo más delicado, incluso militantes no apoyan la designación mediante encuesta del ahora candidato a gobernador de Guerrero.

Sobre el candidato pesan acusaciones muy serias, una mujer identificada como JDC que laboraba en el diario la Jornada de Guerrero en 2016 cuando el ahora candidato era director de esa publicación, denunció que Félix Salgado Macedonio abusó de ella en al menos 3 ocasiones, narró que el político le tomó fotografías desnuda y la amenazó con mostrárselas a su marido si lo denunciaba, así consta en un expediente presentado ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Tabares, a pesar de la ratificación de la denuncia por parte de la víctima en Enero de 2017, la Fiscalía preparó la solicitud de orden de aprehensión en contra de Salgado hasta Marzo de 2018 es decir, dos años después de la presunta violación.

Pero esta nunca se puso en las manos de un Juez, el Ex Fiscal Guerrerense Xavier Olea argumenta que la carpeta de investigación no fue judicializada a petición expresa del entonces Gobernador Héctor Astudillo quien pidió a Olea “no moverle más” para evitar entrar en complicaciones políticas, esto ya fue negado por el ex gobernador.

Existen más denuncias en contra del morenista, una mujer llamada Basilia también dice ser víctima de abuso sexual, argumentando que los hechos sucedieron en 1998, otros dos casos salieron a la luz pública a finales de 2020, a partir de la designación como candidato.

Ante las protestas de parte de grupos feministas primero en la casa de campaña del aspirante y después en Palacio Nacional, el Presidente acusó intereses políticos ocultos, concluyendo con un “ya chole” que sin duda pasará a engrosar su acervo histórico de frases célebres.

Y aunque podría el presidente considerar que hay elementos de tinte electoral de esta historia, como ver a Xavier Olea sea el abogado “probono” de una de las víctimas de esta compleja trama, cuando fue él precisamente protagonista en la falta de justicia para JDC, dejándose presionar según sus propias palabras por un gobernador que le pidió faltar a su deber.

Mas todos los actores políticos en México deben entender, la Justicia camina en sentido paralelo a la política, la intención electorera pasa a segundo plano sea cual sea el objetivo cuando hablamos de delitos tan aberrantes como la violación.

“El toro sin cerca” parece estar ahora sí acorralado y si bien existe la presunción de inocencia, bien cita Diego Valadés que cuando los gobernantes se aplican el principio a sí mismos, entonces los hace impunes y comenten fraude a la constitución.

La lluvia de acusaciones es abrumadora, la Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA debe procurar pronunciarse en defensa de los derechos de las víctimas, la violencia contra las mujeres es inaceptable en cualquier medio y es ahora cuando se verá la eficacia para barrer las escaleras, de lo contrario, el partido en el poder estaría arriesgando su proyecto y supremacía electoral.

Discrepo con el punto de Héctor Aguilar Camín quien en un arranque motivado por un problema de conectividad entre boca y cerebro, dijo que los guerrerenses podrían votar por Félix Salgado Macedonio, pues representa la forma de ser de sus coterráneos; no, que México es un país de gente honesta y nadie merece a un gobernante violento contra las mujeres; el desfile de los impresentables por parte de todos los partidos continuará, así es la política a la mexicana.

@michelleonofre