Los fantasmas inhabilitan al gobierno

Para nadie es extraño el clima de enfrentamiento entre la nueva clase política morelense. Desde el gobierno del estado, mucho antes de las campañas intermedias y en una mimesis lopezobradorista, se trató de ubicar al inicio de la administración a los aliados del gobernador y etiquetaron a sus críticos, rivales y adversarios como graquistas, identificando una supuesta colección de conspiraciones para mantener al ex gobernador Ramírez Garrido Abreu en el poder. La figura discursiva sólo fue creída por los funcionarios gubernamentales y algunos observadores y periodistas que se apresuraron a interpretar la realidad local como una lucha entre Cuauhtémoc Blanco y ese Leviatán (tan espantoso como inexistente) que llamaron graquismo.

La lucha no era entre dos facciones, sino entre un gobierno estatal que muy rápido perdió el respaldo ciudadano y múltiples grupos políticos de las más diversas ideologías. Las bases de Morena, los panistas, los ciudadanos activistas, los priistas, algunos ex funcionarios que colaboraron en algún momento con el gobierno estatal, funcionarios municipales, jueces y magistrados, universitarios, intelectuales, científicos, marcaron sus diferencias e hicieron propuestas alternativas de políticas públicas, algunos hasta participaron en el proceso electoral por fuerzas diferentes a las que impulsaba el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Muy pocos de ellos, acaso una decena, podrían tener nexos ideológicos y de amistad con el ex gobernador Ramírez.

Al ubicar a sus opositores en una sola esfera y vincularlos a un grupo de interés determinado, el ataque de Cuauhtémoc a sus opositores pretendía que se ignorara lo evidente: la oposición a su régimen proviene de prácticamente todas las corrientes ideológicas, y tiene un innegable fundamento en la realidad que el Ejecutivo ha sido incapaz de cambiar o siquiera atender. Curiosamente el mismo argumento de “graquismo” ha servido para enfrentar esos señalamientos por dos vías, o quienes los hacen son “gente del ex gobernador”, o la realidad a que refieren fue producida por las condiciones que el ex gobernador dejó a su salida hace casi tres años.

El problema es que no existe el graquismo y en cambio, los problemas que se señalan en Morelos son totalmente reales. En todo caso, lo que resulta evidente es un consenso en el rechazo a la gestión de Cuauhtémoc Blanco y su gabinete que se ubica lo mismo en diversos sectores de la población que en ideologías muy distintas.

Peor aún es que, el argumento del graquismo ha servido al gobierno estatal para desatender problemas evidentes en la gestión pública que lesionan profundamente hasta los derechos más elementales. Baste ver el conflicto entre el gobierno estatal y la Comisión de Derechos Humanos que preside Raúl Israel Hernández. Las recomendaciones de la comisión en torno al DIF y los centros penitenciarios han sido atacadas y no acatadas por el gobierno estatal. Tal actitud produjo que de 2019 a 2020, por ejemplo, la situación penitenciaria en el estado se agravara aún más. ¿El Ejecutivo atendería el problema de las prisiones si fuera otro quien lo señalara? En tal caso la omisión es mucho más grave porque incluiría ya un componente de mezquindad.





