Los ciclos eternos de la América Latina

Hace un par de meses terminé una columna sobre la posible vuelta de Lula al entorno político de Brasil y de América Latina con la siguiente frase: “habrá que ver entonces si el regreso al pasado puede traer una nueva historia de éxito en la región”. Hoy esas aproximaciones se hacen todavía más relevantes, no solo porque Lula ha iniciado sus actos de campaña en el orden internacional con la visita que hizo a nuestro país esta semana pasada, sino también porque los gobiernos de derecha en la región latinoamericana no terminaron por demostrar que podrían ser la alternativa de cambio al llamado socialismo del siglo XXI.

En este orden de ideas, me surge la intención de nombrar algunos casos donde la izquierda del socialismo del siglo XXI puede regresar, incluso, con mayor fuerza que antes, pero, sobre todo, ahora con el liderazgo y apoyo incondicional del presidente López Obrador desde México.

La transición en Bolivia hacia la derecha tuvo que ver con el golpe de Estado sucedido al presidente Evo Morales por el ejército y la posterior ascensión al gobierno de Jeanine Añez, quién en su intento por revertir las políticas aplicadas por el gobierno indigenista durante 13 años logró que, con el regreso a la democracia, el partido político de Morales pudiera impulsar a la presidencia a Luis Arce, a través del partido político Movimiento al Socialismo (MAS), quien ahora gobierna con pleno conocimiento que no hay quien le haga sombra en Bolivia.

En el caso de Argentina, quien fuera esposa del presidente Kirchner y dos veces presidenta de la República también es un caso a destacar pues, luego de su salida del gobierno en 2015 y la posterior entrada del derechista Mauricio Macri al gobierno argentino, esperó su nueva oportunidad para regresar al poder de la República Argentina a través del otrora Jefe de Gabinete de Ministros durante el primer período de mandato de Cristina Fernández y de su esposo, Néstor Kirchner: ahora como vicepresidenta del país que preside temporalmente los trabajos de la CELAC.

Chile es un caso que también me gustaría resaltar en estas líneas pues, luego de las transiciones vividas entre la izquierda socialista de Michel Bachelet y la derecha de Piñera, ha sido electo como próximo presidente de la nación andina el izquierdista Gabriel Boric, resaltando así una problemática social que no ha permitido continuidad en la aplicación de las políticas públicas del gobierno chileno, pues Bachelet gobernó de 2006 a 2010, luego lo hizo Piñera de 2010 a 2014, entonces regresó Bachelet de 2014 a 2018 y finalmente terminó siendo presidente -nuevamente- Sebastián Piñera de 2018 a 2022. El cambio fue así: izquierda, derecha, izquierda, derecha y, ahora, nuevamente izquierda a partir de esta semana.

Es por todo este antecedente que quiero destacar que, en el Brasil moderno, el del siglo XXI, no existe, de manera general y desde un aspecto de decisiones sociales políticas, un cambio significativo cuando se vislumbra la oportunidad de que Luiz Inácio Lula da Silva tenga la oportunidad de regresar al gobierno que abandonó hace algunos años puesto que el hecho de que Jair Bolsonaro y su política de derecha “a la Trump” no terminara de cuajar en el país amazónico; esto es, luego de que Lula, incluso, terminara encarcelado y su sucesora depuesta en su segundo período de mandato, la transición del expresidente Temer y luego de Bolsonaro no han sido lo suficientemente significativas para que la gente les terminara de apoyar en su proyecto político y permita, por el momento, la posibilidad de que Lula regrese al poder.

Pero, ¿qué pasaría si estos escenarios suceden y se reencuentran los políticos de hace 15 o 20 años gobernando nuevamente a la América Latina? Pues el poder retomaría una fuerza muy importante porque se valdrían del hartazgo social generado por una alternancia de derecha que no dio los frutos que se necesitaban. Además, la reunión de estos gobernantes, de manera directa o a través de sus allegados ahora como jefes de Estado, sumados al liderazgo de la izquierda mexicana y a los gobiernos autoritarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, podrían volver a poner a la región latinoamericana en un punto donde el mundo sepa que seguimos vivos y listos para competir. A lo mejor, solo a lo mejor, estos gobiernos nunca debieron llegar, pero si ya lo hicieron, nunca debieron irse…“habrá que ver entonces si el regreso al pasado puede traer una nueva historia de éxito en la región”.

