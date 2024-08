Regularmente los cambios en el adulto mayor son por enfermedades que se presentan de los 60 años en adelante y se pueden mencionar varias, las más comunes son: disminución de vista, disminución de fuerza, no poderse agachar, no levantar cosas pesadas, problemas en la columna y así se pueden presentar deterioros como pérdida de memoria y sentido de ubicación, hasta perder la noción del tiempo, por lo que la emoción que se vive con lo ya mencionado es el miedo, miedo a caerse y más si ya has sufrido una caída; miedo para bañarte, depresión y hasta ansiedad. Todo esto es bajo el proceso del cambio de vida en el adulto mayor, en este sentido no difiere si es mujer u hombre, los cambios no respetan el género, viéndolo desde la reflexión del adulto mayor hay que saberlos tratar y respetar los procesos de los cambios en su vejez, todo vamos para allá y es importante estar preparados con los procesos de los cambios que se presentan, lo único que hay que hacer es REFLEXIONAR, PENSAR, TENER PACIENCIA Y SONREIR, así será más fáciles de manejar hasta el ayudarles a darles las medicinas esto es sumamente importante y relevante, ayudarles a que no se equivoquen de medicina o de dosis; hay que estar al pendiente de todo, pero de todo.

Hay que aceptar los cambios en el adulto mayor y saber los siempre tratar, superimportante, pueden iniciar los cambios antes de los 50 años .Yo, Carlos Enrique De Saro Puebla, que les escribe, tengo 46 años de edad, vivo con SÍNDROME DE DOWN y tengo un año que me diagnosticaron COLUMNA DESVIADA CON ELLO PADECIMIENTO DE LA CIÁTICA lo hago de manera importante esta mención porque yo ya estoy viviendo un cambio que ya no me permite cargar cosas pesadas, ni barrer, trapear, ni agacharme, el cambio en el adulto mayor es de respeto.