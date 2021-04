 Los banqueros van perdiendo el miedo a invertir

La reciente Convención de Banqueros de México, recién realizada este año en la capital del país, se realizó en condiciones muy favorables al nuevo régimen,

De modo que el griterío inicial de ese gremio agitando los fantasmas del socialismo ya no asustan a nadie, y más bien hoy han tratado de congraciarse con los dirigentes del nuevo gobierno.

Todos los anteriores pronósticos catastrofistas de los dueños del dinero han fracasado: la economía nacional no colapsó, no ha habido inflación; no se ha endeudado al país, mientras la capacidad de compra de la población ha aumentado, tanto que las tiendas de autoservicio han reportado un incremento de 5% de sus ventas en el periodo de la pandemia.

Por otro lado, el país tendrá un incremento en su actividad productiva de al menos un 5% --según proyecciones del FMI-- y los empleos perdidos durante la pandemia se podrán recuperar en este año, y más adelante aumentarán con el crecimiento general de la actividad productiva y los servicios. El crecimiento de la economía muestra clara tendencia hacia la normalización de las actividades.

En el mercado petrolero, por otro lado, se han incrementado los precios del crudo mexicano. La Ley de Ingresos actual ha calculado su precio sobre la base de 42 dólares por barril de petróleo, y este actualmente ha alcanzado unos 60 dólares. Ya de por sí, los ingresos del gobierno federal aumentarán notoriamente en este año. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, calcula que, de seguir la tendencia actual, el fisco federal tendrá un ingreso extra de unos 300 mil millones de pesos durante el presente ejercicio. Y no es difícil que eso suceda, ante el visible incremento de las actividades productivas en todo el mundo, lo cual genera mayor demanda internacional de combustibles.

Al mismo tiempo, el gobierno ha anunciado el descubrimiento de nuevos campos petroleros en Tabasco, de aparente fácil explotación, por lo que es previsible un aumento general de la producción de hidrocarburos, mayor eficiencia en su refinación y, por lo mismo, una menor dependencia de las importaciones de combustibles del exterior.

En paralelo, la lucha contra la corrupción sigue su curso: de hecho, los personeros del viejo régimen se encuentran a la defensiva. Cada día crece la lista de los detenidos, o de las personas buscadas por la policía por algún delito que han cometido. El priísta Cuauhtémoc Gutiérrez –acusado de corrupción y trata de personas—recién acaba de escapar de las manos de las autoridades, presuntamente por una filtración de los órganos judiciales.

La nota más reciente es la renuncia “voluntaria” de Carlos Romero Deschamps –líder vitalicio del sindicato de trabajadores petroleros, impuesto desde 1988 a sangre y fuego por Carlos Salinas—a ser miembro de esa agrupación. La mafia sindical petrolera ha quedado sin cabeza, por lo que en breve se podrán conocer otras renuncias.

Por cuanto a la inseguridad pública, las cifras de los delitos que mayor daño hacen a la sociedad han mostrado una clara tendencia a la baja. Las cifras oficiales muestran una reducción de los índices de homicidio doloso, robo con violencia y secuestro. Los homicidios dolosos –el mayor flagelo del país-- disminuyeron 5.5% de enero de 2020 a enero de este año.

El delito de secuestro registró una baja muy notable de 56% de enero del año 2020 al primer mes de 2021, y el robo con violencia disminuyó un 22% en el mismo lapso. Comienza a hacer efecto la política oficial de atacar las raíces de la inseguridad, las cuales se encuentran en la pobreza de la población y la desatención de los jóvenes. Mientras tanto, la Guardia Nacional reporta cada día más capturas de líderes mafiosos y decomiso de drogas tradicionales y de diseño.

Asimismo, el combate a la pandemia del Covid-19 ha continuado con toda energía: a la fecha se ha inmunizado a miles de personas de 60 años o más, y el suministro de vacunas procedentes del extranjero mantiene buen ritmo. Por ejemplo: acaban de llegar al país 4 millones de vacunas del laboratorio Sinovac. Para fines de marzo, casi todos los adultos mayores de México habrán recibido ambas dosis de alguna de las vacunas que existen en el catálogo.

Por si algo les faltara, las tendencias electorales siguen favoreciendo a la coalición de izquierda (Morena-PT-PV) en todas las demarcaciones políticas del país. Solo hay algunos manchones en la geografía del país donde PAN, PRI y PRD pudieran conseguir algunos votos.

Todas las encuestas realizadas a la fecha dan una ventaja muy clara a Morena y sus aliados (PT y PV) en la mayoría de los distritos electorales, sobre todo en la región sur-sureste del país (Tabasco, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Chiapas) donde la ventaja es aún más clara.

Las principales encuestadoras son Mitofski, El Universal y El Financiero. Muchas encuestas se realizan por teléfono y solo algunas pocas con la presencia de los encuestados. Sin excepción, los candidatos de la izquierda son más conocidos y en algunos lugares su ventaja es de más del doble respecto a sus oponentes.

Una anotación de método: la encuesta por teléfono excluye de antemano a todas aquellas personas que carecen de ese servicio. Y como la preferencia por los partidos de la izquierda es más acentuada en las capas más pobres de la población, en realidad la ventaja aparente de los candidatos de la izquierda es aún mayor.

Nos acercamos claramente a una victoria contundente de la Coalición de Izquierda en las elecciones del 6 de junio. Y por lo mismo, a una aprobación popular del cambio que se genera en el país a partir de las iniciativas del presidente AMLO.

Por todas esas razones, los banqueros están empezando a perder el miedo a invertir..