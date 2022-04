Los alcaldes y la Anticorrupción

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos es, tal vez, el órgano más observado y criticado del estado. Su titular, Juan Salazar Núñez, fue nombrado en agosto de 2018, ya conocidos los resultados de la elección en que Rodrigo Gayosso, obvio favorito del ex gobernador Graco Ramírez, fue derrotado por Cuauhtémoc Blanco; unos días antes del inicio de una legislatura de mayoría morenista y a solo un par de meses de que Blanco rindiera protesta como titular del Ejecutivo.

Salazar había sido consejero jurídico del estado y su nombramiento, igual que el de Uriel Carmona en la Fiscalía General del Estado, fueron interpretados como imposiciones de Graco Ramírez y su equipo para cuidarse las espaldas ante la eventual persecución que desde la campaña advertía Cuauhtémoc Blanco, quien cada que podía aseguraba iba a meter a la cárcel a su antecesor. De hecho, Salazar Núñez había sido nombrado desde 2015 Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción del Estado de Morelos por un período de tres años; y cuando ese despacho se convirtió en una fiscalía autónoma, nombrado nuevamente a cargo del despacho.

Salazar Núñez tuvo entonces un mal inicio de gestión entre señalamientos y descrédito; y empeoraría cuando meses más tarde el Ejecutivo solicitaría formalmente al Congreso la remoción de los fiscales, que se combatió jurídicamente en expedientes que aún siguen vivos, pero no apuntan a la remoción de Carmona o Salazar. Las acusaciones y dudas sobre la gestión del responsable de sancionar la corrupción en el estado han sido constantes, aunque muchos de ellos provienen no de hechos objetivos, sino de la percepción a partir de filias o fobias políticas de los observadores; para quienes apoyan a Cuauhtémoc Blanco, Juan Salazar es lo peor que pudo pasarle a Morelos (después de Graco y el fiscal Carmona); en cambio, quienes no respaldan al gobernador lo consideran igual de ineficiente que cualquier otro funcionario público. Porque a final de cuentas, en un Morelos tan profundamente corrupto, la posición de Fiscal Anticorrupción no permite quedar bien con nadie.

En descargo de Salazar Núñez, podrían citarse las más de 50 carpetas de investigación contra funcionarios de la administración de Graco Ramírez, en que se debe incluir la vinculación a proceso de tres ex secretarios de estado (Obras Públicas, Hacienda, y Desarrollo Sustentable) el ex tesorero, y otros presuntos implicados en prácticas corruptas; también la persecución de años sobre el ex rector, Alejandro Vera Jiménez, a quien hoy considera prófugo de la justicia; las sanciones contra policías y funcionarios municipales; que en general acumulan cientos de expedientes.

En todo caso, el problema de la Anticorrupción de Morelos es la efectividad, derivada en gran medida de la falta de recursos con que opera. En el período 2019 a 2020, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, la de Morelos era una de las fiscalías del país con menos capital humano; sólo 4 ministerios públicos y un perito. Lo que se traduce en fallas importantes en los procesos. Según el mismo estudio, “en las prácticas formales e informales que realizan las fiscalías anticorrupción en el desarrollo de sus funciones”, Morelos sólo acreditó en los medios para interponer denuncias, todos los demás rubros, que incluyen el esquema organizacional, las investigaciones bajo el mismo Ministerio Público, la denuncia anónima, las investigaciones independientes y la colaboración interinstitucional, resultaron insuficientes. Probablemente de ello derive la efectividad reducida de sus acciones contra servidores públicos, sólo el 10% de las investigaciones iniciadas pudieron ser judicializadas ese año y, dada la nula variación en las condiciones presupuestales de la fiscalía, no hay porqué esperar que los números mejoren pronto.

Con tal estado de cosas, a la Anticorrupción le vienen nuevos retos de los que deberá salir airosa por el bien de la justicia en el estado. Las denuncias contra los ex alcaldes, de Cuernavaca y Cuautla, Francisco Villalobos Adán y Jesús Corona Damián que ya ha admitido la oficina de Juan Salazar, y las que próximamente harán las nuevas administraciones de ambas ciudades en contra de ambos y de sus colaboradores, serán otras decenas que deberán resolverse rápido y explicarse bien a la ciudadanía que, por lo pronto, ya ha formado un juicio sobre ambos personajes.

La percepción mayoritaria es que Villalobos y Corona abusaron de la confianza ciudadana y permitieron o hasta participaron en las prácticas corruptas de las administraciones. Los ayuntamientos tratan de integrar investigaciones sólidas para formular denuncias firmes frente a los que parecen groseros desfalcos a las arcas de ambos municipios. Proceder contra cualquiera de ellos, corresponderá al fiscal Juan Salazar, si tiene los elementos, deberá explicar sus decisiones con claridad.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx