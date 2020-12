Los aguinaldos de los profes

Como cada diciembre, el aguinaldo de noventa días para los maestros jubilados y los homologados en Morelos está en riesgo. El asunto es mucho más simple de lo que parece: los gobiernos estatal y federal reconocen la prestación, en los montos acordados históricamente, aunque a la Federación le parece excesiva. Pero el dinero no se etiqueta en el presupuesto anual y cuando llega diciembre viene un largo estira y afloja entre el magisterio y la burocracia, que termina siempre con un gobernador que, en una concesión digna de su alta gracia, les paga el dinero (a veces de menos), porque el en turno es retebuena gente.

Se trata entonces de uno de esos problemas que los políticos crean cada año como para poder decir que solucionaron algo, aunque sea a medias. El año pasado, a los homologados se les descontó el ISR de sus aguinaldos, por lo que vino un nuevo conflicto que a la sazón se atendería nuevamente como una ocasión especial por la autoridad gubernamental.

Uno preguntaría qué tanto cuesta al Ejecutivo presupuestar el dinero que sabe tendrá que pagar como aguinaldo a los profes que se han vuelto los más quejosos (la mula no era arisca). Está claro que al magisterio no se le olvidan nunca las fechas y los montos a cobrar: cada quincena, como miles de otros trabajadores, igual o más empobrecidos por la crisis, el magisterio aguarda paciente el minuto en que se deposite la nómina con la que pagar sus deudas, cubrir sus gastos, o hacer lo que le venga en gana con su dinero. Igual ocurre con los aguinaldos, los maestros no olvidarán que deben cobrar sus noventa días, vengan del gobierno federal o estatal, y tampoco que esos recursos les han sido pagados durante más de 20 años.

Otra sería pensar que aunque los profes no se vayan a olvidar de cobrar la prestación, el omitir la etiqueta presupuestal para ello permite al gobierno estatal usar los más de 20 millones de pesos correspondientes, en múltiples cosas y ya en diciembre preocuparse por ver cómo le recupera a finales de año o inicio del próximo, su prestación a los profes homologados y a los jubilados.

Un poco de voluntad política, pedían apenas desde el SNTE al Ejecutivo y Legislativo para que el recurso para los aguinaldos de los profes en constante riesgo fueran incluidos en el presupuesto y así ahorrar a todos el anual peregrinar entre consignas y mentadas de madre exigiendo el pago puntual. El mapa del gobierno estatal que tienen en el SNTE es que el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo y la diputada Blanca Nieves Sánchez (de Nueva Alianza y también maestra jubilada del nivel medio superior), podrían avanzar en resolver el dilema que enfrenta cada año al magisterio con el gobernador y los diputados en turno. Sánchez requiere de convencer por lo menos a otros diez legisladores de que el problema recurrente del magisterio tiene que resolverse este mismo año (porque la salida fácil es volver a aplazarlo hasta la siguiente legislatura); y Cornejo tiene una tarea mucho más difícil: explicar al gobierno estatal la conveniencia de quedarse sin millones para entretener antes de que el conflicto reviente.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx