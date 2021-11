Lo que se piensa que falla y lo que no se arregla del Sistema Penal Acusatorio

Es un hecho probado que el sistema acusatorio no está funcionando como se prometió en la reforma penal de 2008. Sin embargo, las razones por las cuales la operación del modelo no es la óptima no son aquellas que con tanto ahínco señalan sus detractores y, sobre todo, no pueden ser corregidas con la mera modificación de una ley o con las simples buenas intenciones. Las fallas del sistema acusatorio no se resuelven cambiando las reglas procesales para disminuir los estándares y las expectativas. Lo que se requiere es revisar y corregir todo lo que titulares de las instituciones dejaron de hacer durante los ocho años que se prolongó el proceso de implementación. Resalto tres puntos críticos de la reforma en los cuales es necesario incidir de forma estratégica: 1) el diseño de la política criminal y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, 2) la profesionalización de policías, ministerios públicos y jueces y 3) el desarrollo de unidades de apoyo al proceso. Las deficiencias que impiden la efectividad de los sistemas de justicia en su lucha contra delitos de alta complejidad obedecen a causas interrelacionadas que afectan a todos los eslabones del sistema (policía, fiscalías, juzgados y sistema penitenciario). En este sentido, responsabilizar a un solo eslabón o a otro por los defectos sistémicos en el procesamiento de causas nunca conduce a la identificación de medidas correctoras que remedien los problemas latentes en el sistema en su conjunto. Los estudios llevados a cabo en diferentes países demuestran que una alta calidad de la justicia compatible con un desarrollo socioeconómico sostenible requiere de una transparente, consistente, coherente y predecible interpretación de normas penales y civiles exentas de abusos de discrecionalidad sustantiva y procesal. Esto, a su vez, requiere que los jueces fundamenten y motiven sus resoluciones adecuadamente. Sin embargo, cabe decir aquí que, con base en estudios llevados a cabo en treinta y siete países, erradicar los abusos de discrecionalidad sistémicos ha demostrado ser una política clave para el mejoramiento de la efectividad del aparato de administración de justicia. Este tipo de abusos también está ligado a los altos niveles de corrupción judi cial observados y percibidos por los ciudadanos y las organizaciones. Diferentes estudios se han focalizado en identificar las causas de la inoperancia y corrupción existente en determinados siete mas de justicia. Estos estudios normalmente proporcionan un análisis, raras veces cuantitativo y muchas veces cualitativo, de la efectividad en el impulso y procesamiento de causas llevadas principalmente por las fiscalías o por los juzgados mexicanos. Sin embargo, estos enfoques no son sistémicos, ya que no realizan un análisis interactivo de todos los eslabones del sistema de justicia mexicano, en cuanto a, por ejemplo, los factores perniciosos dentro del ámbito policial y del trabajo de los jueces, que impacta negativamente en la labor que realizan los fiscales. Estos estudios sólo identifican las causas inmediatas de la lentitud y baja calidad de las resoluciones emitidas por fiscales y/o jueces en juicios penales de diferentes tipos. Sin embargo, estas contribuciones sólo proporcionan una fotografía estática de la capacidad de jueces y fiscales de atender sus causas, sin hacer una apropiada referencia a los costos de acceso y procesamiento que enfrentan las víctimas del delito al llevar sus denuncias al sistema judicial. Es la naturaleza y los defectos que se producen en la interacción entre los eslabones del sistema lo que también explica gran parte de la inoperancia existente. Es inobjetable que el sistema acusatorio requiere ajustes normativos e institucionales; varias de las modificaciones requeridas se aprobaron de último minuto en junio de 2016 antes del inicio de la vigencia del modelo acusatorio en todo el territorio nacional. En este contexto, el inicio de operaciones del sistema se produjo en un escenario normativo e institucional que no resultaba el óptimo. Por ejemplo, persisten figuras jurídicas incompatibles con la lógica de un sistema garantista como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, los señalamientos de las autoridades no responden a un anhelo de corregir las contradicciones y las fallas derivadas de una implementación problemática, sino que esconden un impulso autoritario que presenta en el populismo penal y la “mano dura” la única alternativa frente a la inseguridad. Desde hace años, académicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron las deficiencias en el proceso de implementación; todos los elementos mencionados fueron señalados como focos rojos que, de no atenderse, pondrían en riesgo la adecuada operación del sistema acusatorio. No hay espacio alguno para que las autoridades culpen a un modelo cuyas características y requisitos conocieron por lo menos ocho años antes de que comenzar a operar en todo el país. Sin embargo, los desafíos para la consolidación del modelo acusatorio persisten y en lugar de atender y corregir estos aspectos, las autoridades han sencillamente optado por renunciar a la posibilidad de lograr un cambio benéfico para el país. Con una visión corta, como suele ser, no hacen más que insistir en presentarse como “duros” contra el delito y abogar por modificaciones legislativas que no solo resultan innecesarias sino que implican un claro retroceso. Mientras esto sucede, no solo las autoridades están evitando hacer frente a sus responsabilidades sino que también están ignorando el enorme potencial del sistema de justicia acusatorio y con ello dilapidando una oportunidad de oro para lograr una verdadera transformación en la justicia del país. El modelo acusatorio exige, para su adecuada operación, estándares más altos en el desempeño de los operadores.