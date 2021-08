Lo que no me mata, me hace más fuerte: F. Nietzche

Hurgando en nuestra biblioteca encontramos la frase antes citada para vincularla a la democracia mexicana y al momento actual en cuanto a Andrés Manuel, porque casi tres años de calumnias, amenazas, unión de medios de comunicación escrita, orales, televisivos;

Mercenarios o sicarios de la pluma, en fin, le han aventado con todo y parafraseando a Nietzche podríamos ser voceros del Presidente para decir, después de lo que ha pasado durante muchos años de su vida, y sobre todo que prácticamente tardó 18 en llegar a la Presidencia de la República, como decíamos él podría repetir “ustedes, todos los que me han querido matar, no lo han logrado y sí me han fortalecido". Colacionar esta frase y fundarla en latín en la palabra resilio que significa rebotar, ha originado el término resiliencia el cual se puede aplicar a las cosas y a las personas; y en general esta expresión debe entenderse como la capacidad de una persona para enfrentar y vencer las adversidades, y de ellas salir fortalecido. Es decir, Andrés Manuel es un resiliente. Si bien no ha sufrido traumatismos psíquicos o físicos, la actitud es de un vencedor. La paráfrasis de que lo que no me mata me hace más fuerte, gráfica y concretamente se puede ejemplificar con la resistencia que ha tenido el Presidente Andrés Manuel para contestarle a tirios y troyanos; propios y extraños; que encuentran después de cada ataque de diversa índole que lo que han hecho han fortalecido al Presidente.

Los sucesos se dan tan rápido que no hay tiempo para recrearlos y comentarlos; seguramente que el nuevo libro “A mitad del camino” de la autoría de Andrés Manuel, ratificará nuestro razonamiento en cuanto a que se ha convertido en un presidente resiliente; palabra que seguramente mis distinguidos lectores recuerdan que empezó a tener boga y vigencia a raíz del temblor del año 2017, y que los gobernantes de la Ciudad de México dijeron los nuevos reglamentos de la construcción deben de ser resilientes; para que los edificios y todo lo que se construya resista lo suficiente para no lamentar tragedias y pérdidas materiales graves.

En turno está la revocación del mandato. Bien entendida esta figura, no debe imputarse a Andrés Manuel, que él quiere, que él la puso, que él es el autor de la iniciativa, porque evidentemente esto es expresión de los mexicanos; del pueblo; y en el caso concreto de los que tenemos edad y capacidad para sufragar; por ello seguramente nos vamos a adelantar un poco a los acontecimientos, no se reunirá ni el tres por ciento de los 90 millones de electores, que entonces nos llevaría a un promedio de 2 millones 700 mil con firmas y domicilios auténticos de acuerdo con su credencial del INE, y mucho menos que el cuarenta por ciento de esa lista nominal, que vendría a ser semejante a la que acaba de ocurrir con la consulta si se juzgan o no los expresidentes, es decir casi 37 millones; pero sea como fuere y el resultado que se dé, si hay consulta para la revocación seguramente que saldrá fortalecido honrando la frase antes citada; si no se hace seguramente reculará la oposición, porque tardíamente se ha dado cuenta que el pueblo, los que somos de la izquierda, los que hemos llevado a Andrés Manuel al poder seguiremos apoyándolo hasta el último día de su sexenio y de su mandato.

CONCLUSIONES

Primera. Andrés Manuel es el ícono y paradigma de la frase, porque los hechos lo demuestran, lo han querido matar y sigue en plenitud, y sobre todo con capacidad para seguir gobernando como lo ha hecho hasta ahora.

Segunda. El calificativo resiliente, considerando lo que esto significa, le queda a la medida, porque de aquél joven de la Macuspana; tabasqueño, que incluso fue en su momento autor del himno del PRI, ha peregrinado, ha sido sometido a diferentes cuestiones y de todas ha salido fortalecido.

Tercera. Esperemos los acontecimientos, y seguramente ustedes distinguidos lectores compartirán conmigo que Andrés Manuel lleva en su interior los genes de los que habló Nietzche, en cuanto a que lo que no me mata me hace más fuerte".





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com