Lo que no mata, fortalece

Entre quienes deseaban que Andrés Manuel no volviera están los que desde nuestra perspectiva son los sicarios modernos del siglo XXI; que Andrés Manuel los identifica, y ya tienen nombre y apellidos;

Según lo expresó y lo divulgó en la mañana del 8 de febrero del presente año, en el que quienes estamos convencidos de que el camino de la izquierda es el mejor para México, y que la Cuarta Transformación erradicará para siempre la corrupción, lo estamos apoyando. Decíamos ya tienen nombre y apellidos, lo repetiré, así están en los medios y en la página de la Presidencia de la República que más adelante citamos para quienes se interesen por el texto completo; cien personas firmaron un desplegado recientemente, encabezado por Krauze, Aguilar Camín y Woldenberg, y a éstos se suman un centenar más de firmas; que desde la perspectiva literaria y metafórica es un "mamotreto”; piden cancelar la espina dorsal de los programas del gobierno de Andrés Manuel, como son el Aeropuerto de Santa Lucía; la Refinería Dos Bocas; el Tren Maya; y de la Ciudad de México el Proyecto Chapultepec, que al ser concluido también será para los mexicanos y las mexicanas que disfrutan, al no tener otras alternativas, los domingos en este importante bosque.

La ingenuidad se expresa cuando ese grupo dice que ese dinero debe utilizarse para comprar vacunas; y que la suspensión sería temporal, sin considerar que son obras fundamentales para el desarrollo del país y sobre todo para salir del subdesarrollo. Parafraseando a Maquiavelo que le daba Consejos al Príncipe para gobernar, nosotros diríamos que en política no puede haber ni ingenuos ni pendejos (no me refiero al vello púbico), porque lo que proponen es evidente que va contra México y los mexicanos. Desafortunadamente también dueños de partidos políticos; y de medios de información nacional; verbigracia El Universal y Reforma; secundan estas actividades día a día como lo publicitan y difunden en sus páginas.

Si usted es de los distinguidos lectores que me honran leyendo estas reflexiones y esta columna, les diré dónde conseguir el texto completo de la mañanera del 8 de febrero, que es la página de la Presidencia: https://bit.ly/3q4P19g por lo que a quienes leen esta columna, les pudiera interesar.

CONCLUSIONES

Primera. Reiteramos nuestros mejores deseos y le damos la más cordial bienvenida a Andrés Manuel, a esta batalla en favor de México y los mexicanos.

Segunda. Andrés Manuel, cuídate; para México y los mexicanos que no queremos volver al pasado corrupto; debes mantener la línea que has marcado para que el país siga adelante.

Tercera. Por ser ejemplo; te sugiero, porque muchos te seguimos, usar cubrebocas y mantener la sana distancia; pero además desde nuestra perspectiva y ante la información internacional, pensamos que podrías recontagiarte, lo que sería gravísimo para el país; por ello hay que tomar las medidas que sean necesarias; ya estuviste once días en reclusión; se acreditó que los servicios médicos mexicanos, sobre todo el Hospital de Nutrición y en donde Slim también fue atendido, y tú desde el Palacio, consideramos que por México y los mexicanos debes cuidarte para no tener una recaída.

Cuarta. Saludos, enhorabuena bienvenido a las épicas batallas que debes librar todavía; porque lo que está enfrente es la cereza del pastel o el bocado de cardenal, al que todos quieren hincarle el diente, que es la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados Federal del 6 de junio de 2021.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com